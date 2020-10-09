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موقع جديد يرصد عشر سنوات من إنجازات الاستراتيجية الفلاحية المغربية

تم إطلاق موقع إعلامي جديد على شبكة الإنترنت يوم الخميس فاتح أكتوبر 2020، لرصد إنجازات الاستراتيجية الفلاحية “مخطط المغرب الأخضر”. ويعد هذا الموقع ثمرة للتعاون الوثيق والمثمر بين مختلف مكونات القطاع الفلاحي

أش دارت الفلاحة هو الاسم الذي اختير للموقع الجديد الذي يعرض محتواه باللغتين العربية الفصحى واللهجة المغربية (الدارجة). ويستهدف الموقع عموم المتابعين، وهو عبارة عن مجموعة من المحتويات التي أنتجتها مختلف مديريات وزارة الفلاحة (المركزية والجهوية) وكذا التنظيمات المهنية في القطاع حول إنجازات مخطط المغرب الأخضر

ويشمل الموقع عددا من الإحصائيات والرسوم البيانية والفيديوهات، ومضامين إعلامية متعددة معروضة على الموقع الجديد. ويتعلق الأمر بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية وكذلك مؤشرات الإنجازات والتأثيرات المتعلقة بالسلاسل الفلاحية والمشاريع الأفقية (التمويل، التثمين، الماء والري، الصادرات، الاستشارة الفلاحية والتكوين، البحث الزراعي، السلامة الصحية،…) وكذا تلك المرتبطة بإنجازات المخططات الفلاحية الجهوية

كما يتضمن الموقع شهادات من فلاحات وفلاحين حول تجاربهم الخاصة بالإضافة إلى قصص نجاح في القطاع الفلاحي عبر جهات مختلفة من المملكة

للتذكير، فإن مخطط المغرب الأخضر، الذي تم إطلاقه سنة 2008، ينتهي بحلول سنة 2020. وعبر نظام حكامته المنظم والمسؤول، أحدث مخطط المغرب الأخضر دينامية جديدة في القطاع الفلاحي، من خلال الاعتماد على التعبئة الحيوية لمجموع الفاعلين حول هذه الاستراتيجية الوطنية