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موسم الحوامض 2020-2021 بالدائرة السقوية لملوية : إنتاج استثنائي في ظروف جد استثنائية

انطلق موسم جني و تصدير الحوامض هذه السنة في ظروف جد استثنائية جمعت بين الظروف المناخية الصعبة و النقص الشديد في حقينة السدود و انتشار وباء كوفيد 19 , تظافر كل هذه العوامل زاد من صعوبة النشاط الفلاحي بقطاع الحوامض الذي يعتبر العصب النابض للفلاحة و بإقليم بركان و المشغل الأول لليد العاملة بهذا الإقليم

بلغت المساحة المغروسة بالدائرة السقوية لملوية ما يناهز 21.800 هكتار أي ما يفوق 110 % من أهداف المخطط الفلاحي الجهوي لسنة 2020 لتوسيع مساحات الحوامض,و تمثل هذه المساحة 20% من المساحة الوطنية حيث تمثل الفاكهة الصغيرة 65% من المساحة الإجمالية منها

تتواجد 86 %من مساحة الحوامض بإقليم بركان و تمتد على ما يقرب من 25% من المساحة المسقية و كما تمثل42% من مجموع الغراسات على مستوى الدائرة السقوية لملوية. من جانب آخر فقد عرف القطاع قفزة نوعية في نظام الري حيث بلغت المساحة المسقية بالري بالتنقيط 17.000 هكتار أي ما يمثل أكثر 80% من المساحة المغروسة بالحوامض

لقطاع إنتاج الحوامض آثار جد إيجابية في تنمية الاقتصاد المحلي و الوطني حيث يدر قيمة سنوية خامة تقدر بما يقارب 600 مليون درهم و التي تمثل %23 من القيمة الإجمالية للقطاع النباتي، كما يساهم في خلق فرص الشغل حيث يوفر ما يزيد عن 2 مليون يوم عمل سنويا على صعيد الضيعات و محطات التلفيف بالإضافة إلى مساهمته في جلب العملة الصعب. يتوفر إقليم بركان على 21 محطة للتلفيف و 23 محطة للتبريد، لتصدير الحوامض و خاصة الكلمنتين المشهود له بالسمعة و الجودة العاليتين وطنيا و دوليا حيث يصدر منه ما بين 85% و 95% من مجموع صادرات الدائرة السقوية لملوية

:و لإنجاح موسم الحوامض2020-2021, فقد اتخذت عدة تدابير بتشارك مع جميع الجهات المتدخلة و الفاعلين في القطاع , نذكر منها

العمل على توفير كمية من مياه السقي لإنجاح الموسم و إحكام عملية السقي مع التسيير الدقيق لدورات السقي في ظل نقص التساقطات-

دعم المنتجين، حيث أطلق المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية في 3 أبريل 2020 عملية توزيع 81.858 قنطارا من السماد الآزوتي على جميع منتجي الحوامض من صنف الفاكهة الصغيرة و التي تهدف إلى الرفع من المردودية و تحسين جودة المنتوج. استفاد من هذه العملية ما يناهز 2800 فلاح

مواكبة الفلاحين من خلال التعاطي الإيجابي مع جميع متطلباتهم و انشغالاتهم-

فيما يخص انتشار وباء كوفيد 19 و الذي زاد من صعوبة النشاط الفلاحي بالضيعات الفلاحية, بذلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال جميع مصالحها المركزية و اللامركزية مجهودات جبارة للتصدي لانتشار الوباء سواء خلال فترة الحجر الصحي أو بعد رفعه, حيث عملت وزارة الفلاحة على إصدار مجموعة من الدلائل موجهة للفلاح و الضيعات الفلاحية و وحدات التثمين و الوحدات المستعملة للتبريد و التي تتضمن إجراءات السلامة و التدابير الوقائية لمواجهة هذا الوباء. كما أصدرت الوزارة عدة مذكرات في هذا الشأن

:من جهة أخرى, و في إطار التعاون المشترك لجميع المتدخلين في قطاع الحوامض تم إحداث عدة لجان هدفها التوعية و الإرشاد نذكر منها

إحداث لجان إقليمية مكونة من ممثلي وزارة الفلاحة و الهيئات التابعة لها هدفها التحسيس و المواكبة و أيضا توزيع الدلائل من خلا ل القيام بجولات دورية للضيعات ووحدات الإنتاج و محطات التبريد

إحداث اللجنة المختلطة المكونة من ممثلي السلطة الإقليمية و المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك ببركان و ممثل المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية للقيام بزيارات ميدانية دورية لموقف العمال الفلاحيين ابتداءا من الساعة الخامسة صباحا و محطات التلفيف من أجل التحسيس و التوعية و المراقبة

إحداث لجان مكونة من ممثلي المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لجهة الشرق و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية من أجل توعية المنتجين و العمال بالضيعات الفلاحية و محطات التلفيف و الموقف بضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة و التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة هذا الوباء و كذلك الوقوف على مدى احترام وحدات التلفيف للتدابير الإحترازية المقررة. أعطيت الإنطلاقة لهذه الحملة من طرف المديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لجهة الشرق و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية و عمالة بركان بتنسيق مع جمعية منتجي الحوامض بالمغرب والغرفة الفلاحية لجهة الشرق حملة تحسيسية وتواصلية للوقاية من جائحة كوفيد 19بسلسلة الحوامض يـوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 بمحطة التلفيف. استمرت هذه الحملة ل 15 يوما

إن تظافر الجهود و تكثيف العمل و اللقاءات لتوفير مياه السقي بالإضافة للتواجد المستمر على مستوى الميدان للوقوف على حاجيات الفلاحين كان له وقع إيجابي في نفوسهم, هؤلاء الذين يتطلعون إلى موسم فلاحي ناجح بكل المقاييس بالرغم من الظروف الصعبة, حيث يرتقب أن يصل الإنتاج إلى 415.240 طن هذا الموسم, ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة مع الموسم الفارط. كما عرفت الكمية المصدرة إلى غاية 13/11/2020 من الفاكهة الصغيرة ارتفاعا ملموسا حيث بلغت 7513,8 طن , أي بزيادة تقدر ب 14 % مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط