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ONU proclame le 10 mai comme Journée internationale arganier

منظمة الأمم المتحدة تختار العاشر من ماي كيوم عالمي لشجرة الأركان

agrimaroc agrimaroc 08/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 9 Vues

حظي هذا القرار الأممي بدعم واسع من قبل 113 دولة عضو في الأمم المتحدة

في اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، القرار الذي قدم بمبادرة من المغرب، والذي يجعل من يوم 10 ماي من كل سنة، يوما عالميا لشجرة الأركان.

و قد دعمت هذا القرار 113 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافا بأهمية شجرة الأركان التي تعد تراثا ثقافيا لاماديا للبشرية، ومصدرا عريقا للتنمية المستدامة.

و جدير بالذكر أن هذا القرار وراءه مبادرة مغربية تم إطلاقها في فبراير 2020 خلال حدث نظمته المملكة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وتوج ذلك الحدث بإطلاق مسلسل التفاوض حول القرار المتعلق باليوم العالمي لشجرة الاركان، والذي توقف بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 على أساليب وظروف العمل في الأمم المتحدة.

 و لم يأت اختيار يوم 10 مايو بالصدفة، بل هو مستوحى من دورة نضج ثمرة شجرة الأركان.

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