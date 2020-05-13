مكناس : توزيع أزيد من 9000قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية
أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس أنه إلى غاية 11 ماي الجاري تم توزيع ما مجموعه 9041 قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية بالجماعات القروية التابعة لعمالة مكناس.
استفاد من هذه الأعلاف المدعمة ما يقارب 4200 من مربي الماشية، فيما أشارت المديرية الجهوية للفلاحة أنه تم تخصيص 12000قنطار لفائدة الجماعات القروية التابعة لعمالة مكناس.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الذي سيمتد لشهري ماي و يونيو، يندرج في إطار برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 – 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا.
وقد حدد ثمن بيع الشعير المدعم في 200 درهم للقنطار يؤدى مباشرة في حساب الشركة المكلفة بالتموين، مع الإشارة إلى أن الفرق بين هذا الثمن والثمن الحقيقي بالسوق ستتحمله الدولة، إضافة إلى التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى المراكز الرئيسية للجماعات الترابية البعيدة جدا عن مراكز التوزيع والتي يصعب التنقل إليها.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلنت عن توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية.