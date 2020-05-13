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مكناس : توزيع أزيد من 9000قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس أنه ‏إلى غاية 11 ماي الجاري تم توزيع ما مجموعه 9041 قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية ‏في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية ‏بالجماعات القروية التابعة لعمالة مكناس.

‏استفاد من هذه الأعلاف المدعمة ما يقارب 4200 من مربي الماشية، فيما أشارت المديرية الجهوية للفلاحة أنه تم تخصيص 12000قنطار لفائدة الجماعات القروية التابعة لعمالة مكناس.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الذي سيمتد لشهري ماي و يونيو، يندرج في إطار برنامج خاص لدعم علف الماشية وضعته الوزارة للتخفيف من آثار هذا النقص في التساقطات المطرية التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي (2019 – 2020) في عدة جهات من المملكة على القطيع، وخاصة لدى ساكنة المناطق الأكثر تضررا.