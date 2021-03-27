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Le Plan Maroc Vert a généré près de 300.000 emplois additionnels
Le Plan Maroc Vert a généré près de 300.000 emplois additionnels.

 مخطط المغرب الأخضر مكن من خلق حوالي 300 ألف منصب شغل 

agrimaroc agrimaroc 27/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 11 Vues

 خلق مخطط المغرب الأخضر العديد من الوظائف الإضافية ،خاصة في العالم القروي

أحدث مشروع المغرب الأخضر ثورة في القطاع الفلاحي من خلال مساهماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، لا سيما في المناطق القروية. بالفعل ، من الناحية الاجتماعية ، فقد خلق مخطط المغرب الأخضر العديد من الوظائف ، كما يتضح من خلال البيانات المنشورة من طرف لي يايكوس

وبحسب هذه الصحيفة ، ساهم المخطط في “خلق 50 مليون يوم عمل إضافي ، أي ما يعادل 250.000 إلى 300.000 منصب عمل”. ويرجع ذلك إلى العديد من الإصلاحات وأداء الجيد للعديد من القطاعات الزراعية ، بما في ذلك تحسين الإنتاج والعرض القابل للتصدير ، مما أدى بطبيعة الحال إلى توليد طلب قوي على اليد العاملة. وهذا ما  ولد الكثير من فرص العمل في المناطق القروية. وسيستمر هذا النجاح من خلال استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030

و كتتمة للمجهودات المبذولة في اطار مخطط المغرب الأخضر، تعطي استراتيجية الجيل الأخضر اهمية كبرى للجانب الاجتماعي. وفي هذا الصدد ، سيستفيد من الاستراتيجية عددًا كبيرًا من سكان العالم القروي بحيث تصبح طبقة وسطى فلاحية وستسمح أيضًا بوصول 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة المذكورة

يجب الذكر أن القطاع الفلاحي المغربي يوظف 40٪ من اليد العاملة الوطنية،ن 80٪ في المناطق القروية. و بذلك ،فأن  استراتيجية الجيل الأخضر يجب ان تساهم بشكل كبير في توظيف الشباب في القطاع الفلاحي ، وتعزيز روح المبادرة في المناطق القروية وخلق فرص الشغل

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