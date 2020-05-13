مخطط المغرب الأخضر:‏ رصد إقليم طاطا اعتمادات مالية تقدر ب 42 مليون درهم لدعم مشاريع للنهوض بالقطاع الفلاحي

‏وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا أنها في اطار مشروع تكثيف أشجار النخيل داخل الواحات التقليدية، ‏قامت بتوزيع الفسائل الضرورية لتوسيع زراعة النخيل بأعداد مهمة، تجاوزت 50800بالنسبة لصنف النجدة، 40970 بالنسبة لصنف بوفكوس، و 4200 بالنسبة لصنف المجهول، و ذلك لفائدة 1200 مزارعا.

‏كما أضاف نفس التقرير أن الإقليم يتوفر على خمس وحدات لتبريد وتثمين التمور، بقدرة استيعابية تناهز 520 طنا.

و في نفس السياق، أشار التقرير إلى أن أهم النشاطات الزراعية الممارسة في الإقليم هي زراعة الحبوب، زراعة الخضروات: الجزر، البصل، طماطم ..(4200 هكتار) ، الزراعات العلفية (38500 هكتار) و زراعات أخرى كالحناء. و في ما يخص الأشجار المثمرة، أهمها أشجار النخيل و اللوز و الزيتون بالإضافة إلى أشجار أخرى(8368 هكتار ).