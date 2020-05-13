مخطط المغرب الأخضر: رصد إقليم طاطا اعتمادات مالية تقدر ب 42 مليون درهم لدعم مشاريع للنهوض بالقطاع الفلاحي
في إطار مخطط المغرب الأخضر، قام إقليم طاطا بتعبئة غلاف مالي بمبلغ 42 مليون درهم بهدف دعم ما لا يقل عن 139 مشروعا خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2019. كل هذه المشاريع همت تطوير الزراعات و النهوض بتربية الماشية على الصعيد الإقليمي.
حسب تقرير صادر عن المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا، تم دعم 68 ملفا هم التهيئة الهيدروفلاحية، في حين ست ملفات فقط همت التحسين العقاري للضيعات و تحسين نسل السلالات الحيوانية . وقد تم دعم 46 ملفا يهم اقتناء المعدات الفلاحية وسبعة عشر ملفا من أجل تطوير السلاسل الحيوانية.
وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا أنها في اطار مشروع تكثيف أشجار النخيل داخل الواحات التقليدية، قامت بتوزيع الفسائل الضرورية لتوسيع زراعة النخيل بأعداد مهمة، تجاوزت 50800بالنسبة لصنف النجدة، 40970 بالنسبة لصنف بوفكوس، و 4200 بالنسبة لصنف المجهول، و ذلك لفائدة 1200 مزارعا.
كما أضاف نفس التقرير أن الإقليم يتوفر على خمس وحدات لتبريد وتثمين التمور، بقدرة استيعابية تناهز 520 طنا.
و في نفس السياق، أشار التقرير إلى أن أهم النشاطات الزراعية الممارسة في الإقليم هي زراعة الحبوب، زراعة الخضروات: الجزر، البصل، طماطم ..(4200 هكتار) ، الزراعات العلفية (38500 هكتار) و زراعات أخرى كالحناء. و في ما يخص الأشجار المثمرة، أهمها أشجار النخيل و اللوز و الزيتون بالإضافة إلى أشجار أخرى(8368 هكتار ).