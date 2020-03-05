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درعة تافيلالت : زيارة للمتدربين من المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات

تحت إشراف الأستاذين مصطفى رافي وعصام اللواردي ، يوجد حوالي ثلاثين طالبًا من المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في مجال المياه والغابات في رحلة دراسية إلى منطقة درعة تافيلالت

كجزء من برنامج هذه الجولة ، الذي يعد جزءًا من الدورة التعليمية لهذه المؤسسة ، توجه الطلاب والمشرفون إلى مقر غرفة الزراعة في منطقة درعة تافيلالت ، يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، تم استقبالهم من قِبل رئيس ومدير وأطر الغرفة الزراعة

بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك عرض تقديمي لبعثات ومهمات الغرفة بالإضافة إلى عرض تقديمي عن الزراعة في الواحات للطلاب. تلا ذلك نقاش مثمر للغاية حول الزراعة الأسرية وإدارة مستجمعات المياه ومكافحة التصحر