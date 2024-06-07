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مؤشر صحة النبات المغربي في تطبيقPHYTEO على نظامي iOS أو Android!

AgriMaroc AR MAP 07/06/2024 أخبار المقاولات الفلاحية Laissez un commentaire 9 Vues

لقد طلب منا الكثير منكم تطبيق خاص بمؤشر صحة النبات على هاتفكم الذكي. و لتلبية هذه الحاجة، نطلق تطبيق  PHYTEO الجديد!

PHYTEO هو تطبيق جديد للهاتف المحمول يسهل الوصول إلى معلومات الصحة النباتية في المغرب. استنادًا إلى البيانات التي يوفرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الزراعية، PHYTEO هو محرك بحث متعدد المعايير يسمح لك بالعثور على المنتجات المناسبة وفقًا لمعلومات مختلفة مثل المورد، و الإستخدام والمحصول… التطبيق مبسط ويتم تحديثه بإنتظام ولكن يجب التحقق دائمًا من المعلومات المدخلة للحصول على تجربة مستخدم ناجحة. تم تصميم هذا التطبيق للمزارعين والمستشارين التقنيين والموردين وغيرهم.

قم بتنزيل التطبيق لنظام التشغيل iOS أو Android من هنا :

Phyteo Android
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