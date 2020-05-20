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لماذا انتقل المغرب من تصدير000 100 طن إلى 000 10 طن من البطاطس ؟

انتقل مصدرو البطاطس من تصدير عشرات الأصناف من البطاطس إلى تصدير أربعة فقط

البطاطس هي أكثر الخضار استهلاكًا في المغرب. تقنية الانتاج الزراعي متقنة بشكل جيد من قبل معظم المنتجين، وقد ازداد محصولها لكل هكتار منذ عقود. غير أنه ، على مستوى الصادرات، لا تزال البطاطس تواجه صعوبات

لا يتجاوز حجم البطاطس المصدرة 000 10 طن في السنة ، بينما في التسعينات كان المتوسط حوالي 000 100 طن سنويًا. وبالمثل، انخفض عدد المصدرين أيضًا، من حوالي 30 إلى 4 فقط حاليًا للأصناف المتخصصة

ويفسر هذا الانخفاض، على الرغم من أنه حاد، بكون “المزارعين يفضلون المحاصيل الأخرى التي توفر هامش ربح أكثر مثل الطماطم والفلفل والفاصوليا الخضراء ، وما إلى ذلك. وهناك أيضًا صعوبات من حيث الحصول على شهادات التصدير، ناهيك عن منافسة دول أخرى بما في ذلك دول البحرالابيض المتوسط حسب ما أكدته رابطة منتجي ومصدري الفاكهة والخضروات -أبيفل

لقد فقد المغرب بالتأكيد حصته السوقية على مستوى سوقه الأساسي (أوروبا) لكنه يصدر إلى بلدان جديدة، خاصة من غرب إفريقيا حيث المعايير أقل صرامة

الأنواع الرئيسية للبطاطس المستخدمة في المغرب هي نيكولا، سبونتا، ديزيريه وغيرها . وبحسب الموسم، تبلغ المساحة المخصصة لهذه الزراعة في المتوسط أكثر من 000 60 هكتار، ممثلة بذلك 25٪ من مساحة الخضروات والإنتاج يبلغ حوالي 2 مليون طن