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لإعادة عاملات الفراولة إلى المغرب، إسبانيا مستعدة لإجراء تحاليل مخبرية مجانية

أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة المستقلة لإقليم الأندلس بجنوب إسبانيا مستعدة لإجراء تحاليل مخبرية للعاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا، للكشف عن احتمال اصابتهن بفيروس كورونا المستجد، بغية ترحيلهن إلى المغرب، مع انتهاء عقود عملهن

وأوضح نائب رئيس حكومة الأندلس، خوان مارين، أنه تم إشعار السلطات المغربية باستعداد حكومتة بإجراء تحاليل مخبرية بالمجان، لمغربيات الفراولة، عند انتهاء الموسم الفلاحي الحالي، قبل ترحيلهن للمغرب. مضيفا أن المغرب مازال يغلق جميع حدوده لاحتواء جائحة فيروس كورونا، ما قد يترك 7 آلاف عاملة فراولة مغربية عالقة بإسبابنا

وتابع أن حكومة الأندلس تقوم بجميع الإجراءات اللازمة، بتنسيق مع سفيرة الرباط في مدريد، كريمة بنيعيش، ومع السلطات المغربية المختصة، وأيضا مع وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، بغية تنظيم رحلات استثنايية، قصد ترحيل عاملات الفراولة إلى المغرب

جدير بالذكر أن عملية جني الفراولة بحقول ويلبا الأندلسية، تنتهي خلال شهر يوينو الجاري، غير أن عودة العاملات المغربيات إلى أرض الوطن هذه السنة، يظل رهينا بمستجدات أزمة فيروس كورونا.

وقد راسلت جمعية “أساخا ويلفا”، التي تمثل الفلاحين الاسبان بالإقليم، سكرتارية الدولة في الهجرة، التابعة لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية الإسبانية، للتعبير عن قلقها اتجاه مصير 7 آلاف عاملة مغربية في حقول ويلبا، بعد انتهاء الموسم الفلاحي، إثر إغلاق المغرب لحدوده، بغية احتواء جائحة كورونا