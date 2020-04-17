Partager

tweet



كوفيد 19: حسن سير موسم الصادرات

من المنتوجات الفلاحية والبحرية 2019-2020

مع إعطاء الأولوية للسوق الوطني، يضمن المهنيون في القطاع حسن سير الأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير.

معايير صارمة للسلامة الصحية داخل وحدات التوضيب والتحويل.

في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أُعلِن عنها في عدد من الدول من بينها المغرب، لمكافحة انتشار كوفيد 19، تستمر أنشطة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في الإنتاج وتوزيع المنتجات على طول سلسلة القيمة، بما في ذلك على مستوى التصدير.

مع الحرص على إعطاء الأولوية للتموين الكافي والمستمر للسوق الوطني، يحافظ مهنيو القطاع، بفضل تعبئة مكثفة لجميع المتدخلين على توزانات سلسلة القيمة، وضمان العمل الفعال على جميع المستويات، من الإنتاج الى التسويق في أسواق التصدير.

وعلى الرغم من السياق الاستثنائي الذي تفرضه تدابير مكافحة كوفيد-19، فأنشطة التصدير مستمرة وتمر في ظروف جيدة.

وهكذا فقد بلغت صادرات البواكر خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 876.000 طن، مسجلة بذلك نموا بلغ 3% بالمقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (848.900 طن).

وعلى سبيل المثال، فقد سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموا هاما خلال هذا الموسم، حيث بلغت ما مجموعه 68.400 طن في 14 أبريل 2020، مسجلة بذلك نموا بلغ 27% بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ ( 54.000 طن).

كما سجل تصدير البطيخ الأحمر مستويات جيدة، إذ تضاعف من 5900 طن إلى 11900 طن، بالإضافة للبطيخ الذي شهد تحسنًا في الصادرات بنسبة 18٪.

من جانبها، تراجعت الصادرات من الحوامض بنسبة 30٪ بسبب انخفاض الإنتاج. وتبقى قيمة الصادرات في مستوى جيد بفضل المستويات الجيدة للأسعار في الأسواق الدولية.

وفيما يخص المنتجات البحرية، فقد بلغت الكميات المصدرة خلال هذا الموسم في 14 أبريل 2020 ما مجموعه 496.000 طن مقابل 481200 طن خلال نفس الفترة من موسم 2018-2019، مسجلة بذلك نموا بلغ 3%.

ويذكر أن مصدري المنتجات الغذائية والبحرية قد تبنوا على مستوى الوحدات، تدابير صارمة للسلامة الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19. من بين هذه التدابير، تعزيز نظام النظافة لدى العاملين في وحدات التوضيب والتحويل، التطهير المستمر للمقرات ولوسائل النقل، مراقبة درجة حرارة العاملين من أجل تفادي ولوج الأشخاص المشتبه في حملهم للفيروس للوحدات، توزيع وسائل الوقاية (الكمامات والقفازات) واحترام مسافة الأمان الضرورية بين العاملين من أجل تقليص خطر الإصابة.