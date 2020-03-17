كوفيد 19: تعزيز التموين المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الفواكه والخضر من قبل المنتجين

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Royaume du Maroc

وزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

الرباط، 17 مارس 2020

بلاغ صحفي (رقم 3)

كوفيد 19: تعزيز التموين المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الفواكه والخضر من قبل المنتجين

تم اتخاذ هذا الإجراء بشكل مشترك من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر

في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء كوفيد 19 ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية، قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة.

هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر.

وللتذكير، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبر بلاغ موجه للرأي العام، نشر يوم 16 مارس، أوضحت بأن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة. كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أوالسمكية.