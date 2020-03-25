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المملكــة المغربيــة

Royaume du Maroc

وزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

الرباط 24.03.2020

بلاغ صحفي رقم 5

كوفيد 19: الفاعلون في القطاع الفلاحي مستمرون في نشاطهم في احترام صارم للتدابير الصحية المفروضة

الفلاحون والفاعلون في القطاع الفلاحي والغذائي بجميع مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، سواء على مستوى السافلة أو على مستوى التوضيب والتحويل، تعبأوا بقوة من أجل الحفاظ على نشاط الإنتاج بطريقة عادية ومنتظمة.

في سياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة في بلادنا ونظام الوقاية والحماية المعمول به لمكافحة كوفيد 19، حافظ الفاعلون في القطاع الفلاحي بجميع مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، سواء على مستوى السافلة أو على مستوى التوضيب والتحويل، على وتيرة عادية لنشاط التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك، وذلك خدمة لتوازن السوق وحماية للمستهلك.

وتحيي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عاليا جميع الفاعلين في قطاعي الفلاحة والأغذية على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لا سيما في وحدات الصناعة الغذائية ومخازن التبريد، ووحدات التوضيب والتحويل والمنصات اللوجيستيكية، في احترام للشروط الصارمة للسلامة الصحية الفردية والجماعية، المفروضة من طرف السلطات الصحية، كما توضح ذلك الصور المرفقة مع البلاغ.