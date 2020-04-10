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Royaume du Maroc

وزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

الرباط 10 أبريل 2020

بلاغ صحفي ( رقم 7 )

كوفيد 19: إنتاج الخضراوات يغطي حاجيات السوق إلى غاية دجنبر 2020

يتقدم تنفيذ برنامج توزيع الزراعات وفق الجدول الزمني المحدد له.

تتبع يومي صارم لتموين السوق في جميع الجهات.

موفورات من الخضراوات، خصوصا الطماطم والبصل والبطاطس، بما في ذلك خلال شهر رمضان.

تقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتتبع يومي وصارم لوضعية الإنتاج وتموين السوق على الصعيد الوطني منذ الإعلان على وضعية الطوارئ الصحية ببلادنا.

وتتم عملية توزيع الزراعات وفق البرامج المحددة بتنسيق مع المديريات الجهوية حسب خصائص الجهات وضمن رؤية شاملة تضمن التوازن بين العرض والطلب.

وهكذا، فإن محاصيل الشتاء والزراعات الربيعية والصيفية ستسمح بضمان تموين عادي ومنتظم للسوق بالمنتوجات الفلاحية، لا سيما المنتوجات ذات الاستهلاك الكبير وذلك إلى غاية شهر دجنبر.

الإنتاج المتوفر من الخضراوات حاليًا بالأسواق، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء. إنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، المتزامنين مع شهر رمضان.

هذه المنتوجات، بالإضافة للفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر(الدلاح)، ستكون متوفرة في السوق ابتداء من شهر يونيو بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز.

تنفيذ برنامج توزيع الزراعات الربيعية الممتد على إجمالي مساحة 85.000 هكتار، يتم وفق جدول زمني محدد مسبقا، ونسبة الإنجاز إلى حدود اليوم بلغت إجمالا 65% من البرنامج. بقية البرنامج سيتم تكملته في شهر أبريل. الإنتاج المتوقع ابتداء من شهر يونيو والأشهر التي ستليه، سيفوق الطلب وحاجيات الاستهلاك من هذه المنتوجات.

بالإضافة لذلك، سيضمن برنامج توزيع الزراعات المعتمد في فصل الصيف (على مساحة 17.000 هكتار) للزراعات المذكورة سلفا، والذي سيتم تنفيذه في شهر يونيو، ضمان إنتاج هذه المنتوجات في الخريف من أجل تغطية حاجيات الاستهلاك إلى غاية شهر دجنبر 2020.

وقد اتخذت الوزارة جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ برامج توزيع الزراعات المحددة، من أجل تموين عادي ومنتظم للسوق إلى غاية دجنبر 2020. كما ان نظام الحكامة الذي تم وضعه بتنسيق من المصالح الإقليمية والجهوية للفلاحة يسمح بضمان تتبع يومي لوضعية تموين السوق وتتبع أسبوعي لتنفيذ برنامج توزيع الزراعات. كما يتم التنسيق مع جميع الفاعلين على طول السلسلة الفلاحية، من أجل تكييف مستمر لمختلف البرامج واتخاذ القرارات الملائمة لضمان فعالية سلسلة القيمة الفلاحية انطلاقا من مراحل التموين إلى غاية تسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية.