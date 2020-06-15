Partager

tweet



كلميم : سوق “أمحيريش” الشهير بتجارة الإبل والماشية يستأنف أنشطته

أعلن المجلس الجماعي لكلميم عن إعادة فتح السوق الأسبوعي “أمحيريش” الشهير بالجنوب المغربي وبإفريقيا، لا سيما، بتجارة الإبل والماشية

وأكد بلاغ للمجلس توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن المجلس قرر فتح أبواب هذا السوق لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية المعتاد مزاولتها بفضاءاته “، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاستغلال السوق طبقا للقرارات الجماعية

ودعا المجلس الجماعي المواطنين والمواطنات المرتادين لهذا المرفق مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والاجراءات الصحية التي أقرتها السلطات العمومية من ارتداء للكمامات واحترام التباعد الصحي ، وذلك تفاديا لظهور بؤر جديدة، أو انتشار فيروس كورونا

وكان المجلس قد قرر يوم 22 مارس الماضي إغلاق هذا السوق في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة وفي اطار الاجراءات الاستباقية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19

وقد عرف سوق “أمحيريش”، بالإضافة الى مختلف الأنشطة التجارية، تاريخيا بكونه أكبر تجمع للإبل بإفريقيا