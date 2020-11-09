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كلميم : حريق واحة تاكموت بجماعة تغجيجت يأتي على أزيد من 170 نخلة

أتى الحريق الذي شب مساء أمس الجمعة بواحة تاكموت التابعة لجماعة تغجيجت (دائرة بويزكارن) بإقليم كلميم، على أزيد من 170 نخلة

وذكر مصدر من السلطات المحلية، بأن هذا الحريق، الذي اندلع في حدود الساعة السابعة من مساء أمس، بهذه الواحة المعروفة بواحة “بالموري”، قد أتى على أكثر من 170 نخلة مثمرة منها 100 نخلة تعرضت لاحتراق جزئي، مشيرا إلى أن هذه النخلات كانت مغروسة على مساحة تقدر بثلاث هكتارات

وحسب ذاتا المصدر فقد تمت السيطرة على الحريق في وقت متأخر من مساء أمس والذي لم يتم الكشف عن أسباب اندلاعه، وذلك بفضل تضافر جهود الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية وجميع المتدخلين المعنيين، وكذا ساكنة الواحة الذين ساهموا بشكل كبير في إخماده