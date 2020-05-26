في ظل جائحة فيروس كورونا، المغرب يؤمن مخزونه من الحبوب

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قام المغرب بتخزين نصف احتياجاته السنوية من الحبوب

في ضوء الاضطرابات المعلنة في السوق العالمية، قام المغرب بتأمين مخزونه من الحبوب إذ مع توقعات ضعيفة من حيث المحصول ، بلغ حجم الواردات 3.5 مليون طن حتى نهاية أبريل الجاري

حسب جريدة لوبينيون، أتت هذه الزيادة الحادة بنسبة 38٪ في الواردات جراء الحرية الممنوحة للمستوردين حيث قاموا باغتنام الفرص في الأسواق الدولية، خاصة وأن المغرب علق الرسوم الجمركية على القمح

يخزن المغرب حاليا نصف احتياجات المطاحن السنوية. ومن المتوقع أن تزداد نسبة الواردات حيث من المنتظروصول بواخر حبوب كبيرة في الشهرين المقبلين إلى الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير

بسبب الجفاف وأزمة فيروس كورونا، تحرص العديد من البلدان على زيادة مشترياتها من أجل تأمين الإمدادات من المنتجات الزراعية والغذائية. في آسيا، على سبيل المثال، تسارع البلدان ، إلى الأرز بواردات قياسية

للتذكير، قررت روسيا تعليق صادراتها من الحبوب مؤقتًا (القمح والشعير والذرة و الشولم) ، وقد وصلت أوكرانيا تقريبًا إلى حصتها التصديرية للقمح أو كوطا. بالإضافة إلى ذلك، رفعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا توقعاتها من حيث صادرات الحبوب