فيروس كورونا يرفع أسعار الثوم في المغرب

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يسبب فيروس كورونا زيادة في سعر الثوم في المغرب

تمتد آلام فيروس كورونا إلى تجارة في المواد الخام الزراعية ، وخاصة التجارة في الثوم في جميع أنحاء العالم.المغرب، الذي يستورد بشكل أساسي الثوم من إسبانيا والصين ، ليس استثناءًا من هذه التقلبات

لقد ارتفع سعر الثوم في المغرب بحوالي 10 درهم للكيلو. وفي الواقع ، في السوق المركزي بالدار البيضاء ، تبلغ الأسعار 40 درهمًا للكيلو وفي اسيما 45 درهمًا وفي درب السلطان و سيدي .Médias24 مومن ما بين 36 و 40 درهمًا وفقًا لما ذكرته

سعرالثوم يرتفع بسبب انخفاض الصادرات من الصين ، يلبي إنتاج الثوم الصيني ما لا يقل عن 80 ٪ من الطلب العالمي ، مما يجعل البلاد أكبر منتج في العالم. ومع ذلك ، فمنذ ظهور فيروس كورونا ، كانت الصين تصدر كميات أقل وأقل من ذلك بكثيرمما ادى الى خسائر للآخرين

في الولايات المتحدة ، حيث يتم استيراد 70٪ من الثوم من الصين ، ارتفع سعر جديلة الثوم إلى %29 في فبراير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ،قد نشرت مؤخرا صحيفة وول ستريت