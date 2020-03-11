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فيروس كورونا يرفع أسعار الثوم في المغرب
فيروس كورونا يرفع أسعار الثوم في المغرب

فيروس كورونا يرفع أسعار الثوم في المغرب

Asma Redaction AgriMaroc 11/03/2020 Actualités, أخبار فلاحية وطنية, المحاصيل, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

يسبب فيروس كورونا زيادة في سعر الثوم في المغرب

تمتد آلام فيروس كورونا إلى تجارة  في المواد الخام الزراعية ، وخاصة التجارة في الثوم في جميع أنحاء العالم.المغرب، الذي يستورد بشكل أساسي الثوم من إسبانيا والصين ، ليس استثناءًا من هذه التقلبات

لقد ارتفع سعر الثوم في المغرب بحوالي 10 درهم للكيلو. وفي الواقع ، في السوق المركزي بالدار البيضاء ، تبلغ الأسعار 40 درهمًا للكيلو وفي اسيما 45 درهمًا  وفي  درب السلطان و  سيدي .Médias24 مومن ما بين 36 و 40 درهمًا وفقًا لما ذكرته

سعرالثوم يرتفع بسبب انخفاض الصادرات من الصين ، يلبي إنتاج الثوم الصيني ما لا يقل عن 80 ٪ من الطلب العالمي ، مما يجعل البلاد أكبر منتج في العالم. ومع ذلك ، فمنذ ظهور فيروس كورونا ، كانت الصين تصدر كميات أقل وأقل من ذلك بكثيرمما ادى الى خسائر للآخرين

في الولايات المتحدة ، حيث يتم استيراد 70٪ من الثوم من الصين ، ارتفع سعر جديلة الثوم إلى %29 في فبراير 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ،قد نشرت مؤخرا صحيفة وول ستريت 

بدأت إسبانيا ، الدولة المنتجة الرائدة في أوروبا ، في بيع الأسهم بسبب الطلب الخارجي. زادت الصادرات بنسبة 20 ٪ أو حتى 30 ٪ منذ بداية العام. وفقا لوسائل الإعلام الأجنبية ، فقد أعربت البلاد عن عجزها عن تلبية جميع المطالب ، وخاصة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا

 

 

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