Partager

tweet



فيروس كورونا: يخزن المغرب واردات الشاي الأخضر كإجراء وقائي

لقد أثر تفشي فيروس كورونا الجديد بشكل كبير على الصادرات من الصين ، بما في ذلك الشاي الأخضر

أعلن رئيس الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة ، محمد استايب ، أن المغرب قد استورد كمية كافية من الشاي للأشهر الستة المقبلة كإجراء وقائي. وأضاف أستايب إننا نستكشف إمكانية التعامل مع مصدري الشاي الآخرين مثل الهند وسريلانكا

إن المغاربة الذين يستهلكون أكثر من 70،000 طن من الشاي سنويًا قد يشعرون بالقلق إزاء تناقص إمدادات الشاي. بالإضافة إلى ذلك ، طمأن استايب المغاربة بقوله: الشاي متوفر في الأسواق ولن يكون هناك نقص. أؤكد للمغاربة أن سعر الشاي لن يرتفع

في مواجهة انتشار الفيروس ، اتخذ المغرب عدة تدابير لحماية المواطنين ، بما في ذلك إلغاء المعرض الزراعي ( SIAM )

:(AMITC )وفقًا لـ الجمعية المغربية لمصنعي الشاي والقهوة

تمثل واردات الشاي من المغرب 25٪ من صادرات الشاي العالمية من الصين في الوقت نفسه ، يمكن أن يستفيد الاقتصاد المغربي من انخفاض الصادرات الزراعية منالصين

بالإضافة إلى ذلك ، أثار رئيس مصنعي وموردي المنتجات الغذائية الروسية ، ديمتري فوستريكوف ، إمكانية استبدال المنتجات الصينية في روسيا بالواردات من المغرب