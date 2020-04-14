Partager

tweet



بلاغ صحفي

فيروس كورونا المستجد: تنبيه بنشر “أخبار كاذبة” بشأن اجتياح الخنازير لمدينة إفران ومنطقة سيدي بوغابة

مقاطع الفيديو والصور المتداولة على الشبكات الاجتماعية تم تصويرها في دول أجنبية.

لم يتم حتى الآن، تسجيل أي خطر يتعلق بالخنازير البرية وسيتم اتخاذ تدابير وقائية لتفادي ذلك.

منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب، في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، تم تداول العديد من الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يدعي ناشروها حدوث اجتياح كبير للخنزير البري في بعض المناطق.

ويكذب قطاع المياه والغابات محتوى هذه المنشورات، التي تظهر فيها عشرات الخنازير البرية تجتاح بعض مدن المملكة، ولا سيما بمدينتي إفران والقنيطرة (سيدي بوغابة).

وقد أظهرت التحقيقات التي قام بها قطاع المياه والغابات بأن هذه الصور ومقاطع الفيديو تم تصويرها خارج المغرب.

الفيديو الأول يظهر قطيع من الخنازير البرية في شارع إحدى المدن يدعي ناشره بأن الأمر يتعلق بمدينة إفران، في حين أن الفيديو تم تصويره بسويسرا (الصورة رقم 1)؛

https://www.facebook.com/EmissionLaPlaceDuVillage/videos/523092251511843.

الفيديو الثاني الذي التقطه سائق سيارة على جوانب مسلك غابوي، ويظهر عشرات الخنازير البرية. وخلافاً للتعليقات المصاحبة لهذا الفيديو والتي تشير إلى أنها تتعلق بالمحمية البيولوجية لسيدي بوغابة، بالقرب من مدينة القنيطرة، تبين بعد التحري أن هذه الصور تم أخذها بإسبانيا (الصورة رقم 2).

https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/video-plaga-jabalies-carretera-accidentes-trafico-imagenes_26315_102.html.

هذا، ومن أجل مزيد من اليقظة في مراقبة الحياة البرية، وجه قطاع المياه والغابات، منذ الإعلان عن الحجر الصحي، مذكرة إلى جميع وحداته الميدانية لتتبع الحيوانات المتوحشة، وبشكل خاص الخنازير البرية وذلك من أجل جمع كل العناصر المتعلقة بتقييم مخاطر هذا الحيوان على الساكنة وممتلكاتها.

كما أنه تجدر الإشارة، وضمن الاستراتيجية المتبعة لمكافحة مخاطر الخنازير البرية، فقد قام قطاع المياه والغابات مؤخرًا بتعزيز الإجراءات المتخذة لتنظيم أعداد هذا الصنف.

ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الحالية، ومن أجل الامتثال للإجراءات التي تحددها السلطات العمومية، سيتم استئناف تنظيم الإحاشات بعد الحجر الصحي. إلا أنه، ووفقًا لأحكام القرار الجديد رقم 3.17.19 الذي نشر بتاريخ 05 شتنبر 2019 والمتعلق بتحديد كيفيات تنظيم أعداد بعض الحيوانات التي صارت ضارة، يتم تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال هذه الفترة من الطوارئ الصحية باستعمال الفخاخ.

وفي هذا الصدد، شرع قطاع المياه والغابات بوضع 20 فخ في الأماكن التي يرتادها الخنزير البري بالنقط السوداء بإقليم تزنيت. وسيتم تنفيذ برنامج مماثل بالعديد من النقط السوداء الأخرى كدار السلام بالرباط ومنطقة الرميلات بطنجة.

وأخيرًا، يذكر أنه لم يتم تسجيل أي خطر متعلق بالخنازير البرية، كما سيتم اتخاذ تدابير وقائية بالتشاور مع السلطات المحلية عبر تدخل عاجل لرجال المياه والغابات بالمناطق التابعة لنفود عملهم.