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فيروس الطماطم البنية يضر بالصادرات المغربية

أو فيروس فاكهة الطماطم الخام ToBRFV تتعرض الطماطم البريطانية بشكل متزايدحسب الدراسة فإن إدخال الفيروس يرجع إلى الإمدادات الأجنبية التي تهدد الصادرات المغربية

،كما يحذر الاتحاد الزراعي من أجل القضاء على هذه الآفة ، ستتحكم مكافحة الفيروس أيضًا في “الحد من التجارة الدولية” ، ويؤكد أن النباتات التي تلوثت دفيئة بريتون في فينيتير تأتي من هولندا عبر المملكة المتحدة … فيما يتعلق بالأفراد تشير الوكالة إلى مخاطرإدخال فيروس الطماطم البنية عبر مراكز الحدائق التي تحصل على إمداداتها من الخارج ، وعن طريق سوق البذور التي يتم شراؤها عبر الإنترنت ، والتي تنشأ غالبًا في بلدان أخرى

في الواقع ، 80 ٪ من البذور المستوردة تأتي من آسيا (الهند وفيتنام والصين وتايلاند والهند). واردات منخفضة ولكن منتظمة تحدث أيضا من إسرائيل وتركيا لقد أصاب فيروس الطماطم البنية جميع هذه البلدان

مشتريات صغيرة من الشتلات في الخارج تأتي من البلدان الأوروبية. من بينها هولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وإسبانيا التي تأثرت منذ عام 2018 أو 2019. وأخيراً ، من الممكن أيضًا تقديم الفواكه الملوثة ، على الرغم من أنها منخفضة المخاطر. ووفقًا للوكالة ، فإن المغرب هو المصدر الأكثر شيوعًا (55٪ من المجلدات) ، لكن إسبانيا (%25) وبلجيكا (%9) وهولندا (%6) وإيطاليا ( %1 ) ، كلها ملوثة ، هي أيضا من بين الموردين