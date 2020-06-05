فاو : أسعار الغذاء العالمية تصل إلى أدنى مستوى منذ 17 شهرا

وسيساهم هذا التراجع في الأسعار في خفض فاتورة الواردات بالعديد من الدول العربية المستوردة للمواد الغذائية، وخاصة مصر، أكبر مستورد للأغذية والزيوت في العالم، والجزائر والمغرب والسعودية.

و حسب موقع العربي الجديد، بلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 162.5 نقطة، بانخفاض 1.9 بالمئة عن إبريل.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 7.3 بالمئة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبدة والأجبان، بما يعود جزئياً لانخفاض في طلبيات الاستيراد.

وتراجع مؤشر أسعار الحبوب واحداً بالمئة، بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلدة انخفاضاتها، فيما تراجعت أسعار الذرة الأميركية 16 بالمئة منذ بداية العام، وتراجعت أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعاً في السوق الدولية. وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.8 بالمئة لأقل مستوى في عشرة أشهر، وهبط مؤشر أسعار اللحوم 0.8 بالمئة

وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 بالمئة، بما يعود أساساً إلى محصول يقلّ عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة، وعلى الأخص الهند وتايلاند.

ونشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أيضاً أولى توقعاتها لموسم الحبوب في عام 2020، متوقعة أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.780 مليار طن بزيادة 2.6 بالمئة عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

لكن فاو قالت إن من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح العالمي في 2020 انخفاضاً لأسباب عدة، على رأسها ترجيح حدوث تراجعات للإنتاج من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والولايات المتحدة بما قد يبدد أثر زيادات متوقعة للإنتاج من روسيا وأستراليا.