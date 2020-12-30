فاكهة الأفوكادو تعزز تنوع الكائنات الدقيقة في الأمعاء

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.من الفوائد العديدة للأفوكادو تعزيز تنوع الكائنات الحية الدقيقة

تناول فاكهة أفوكادو واحدة يوميًا تجعل ميكروبات الأمعاء سعيدة. وفقًا لبحث من جامعة إلينوا نُشر في مجلة جورنال اوف نوتريشين ، فإن الذين يتناولون الأفوكادو كجزء من وجبة يومية لديهم وفرة من ميكروبات الأمعاء التي تختزل الألياف وتنتج المستقلبات التي تدعم صحة الأمعاء. و هذه الأخيرة تتصف بتنوع ميكروبي أكبر

للوصول إلى هذا الاستنتاج حول هذا المنتوج الزراعي ، تدارس البحث 163 فردا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، في حين كانوا يتمتعون بصحة جيدة. كان المشاركين يحصلون على وجبة واحدة يوميًا بدلاً من الإفطار أو الغداء أو العشاء. تناولت إحدى المجموعات فاكهة أفوكادو في كل وجبة ، بينما تناولت المجموعة الأخرى ، تدعى مجموعة الشاهد ، وجبة مماثلة ولكن بدون الأفوكادو

قدم المشاركون طيلة مدة الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا عينات من الدم والبول والفضلات الصلبة. كما كانوا يذكرون كمية الوجبات المقدمة وكل بين أربعة أسابيع يسجلون كل ما اكلوه

وبذلك اتضح أنه بالإضافة إلى كونه غذاء صحي للقلب لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، فإن الأفوكادو غني أيضًا بالألياف ، وهو أمر جيد للمكروبات المعوية. في المتوسط ​​، توفر الفاكهة حوالي 12 جرامًا من الألياف ، علما ان الكمية الموصى بها ما بين 28 و 34 جرامًا يوميًا