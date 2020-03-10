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فاس : تحديات ندوة الجيل الأخضر

عقدت ندوة إقليمية حول الغابات والمساحات الخضراء يوم الجمعة في فاس ، حول موضوع الجيل الأخضر: قضايا وتحديات

، بدأ هذا الاجتماع من قبل رابطة معلمي علوم الحياة والأرض ، بهدف مناقشة وجهات نظر ومختلف الجهات الفاعلة المعنية بتطوير الغابات والمساحات الخضراء في المنطقة واقتراح الحلول في سياق شراكة إقليمية متعددة لتتحول الى تنمية مستدامة

تم تنظيم مناقشات الندوة حول ثلاثة محاور. في هذه الحالة ، “أي أدوار الجهات الفاعلة الإقليمية في إطار القانون 111.14؟” ، “أي سياسة يجب وضعها لضمان حماية غاباتنا الحضرية؟” و ما أنواع الشراكة ،و الأهداف وما هي المواعيد النهائية لجيل أخضر؟

جمع الاجتماع ممثلين عن إدارات الزراعة والبيئة والمياه والغابات والتخطيط الإقليمي ، بالإضافة إلى وكالة أحواض المياه في سيبو والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني