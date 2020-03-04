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فاس تبدأ خطة عمل ضد أمراض البصل الجرثومي

جمعت مجموعة من الباحثين في المركز الإقليمي للبحوث الزراعية في مكناس حلقة دراسية حول ” الأمراض البكتيرية لزراعة البصل في سايس والأطلس المتوسط : التحديد والتوصيف والتحكم البيولوجي ”. والخبراء الزراعيين

ركزت الندوة بشكل خاص على العمل البحثي المنجز في المركز الجهوي للبحث الزراعي لمكناس هذا جزء من رسالة الدكتوراه التي تدافع عنها كلية العلوم في مكناس. تتمثل أهداف الدراسة المقدمة في دراسة حالة الصحة النباتية لزراعة البصل في منطقة سايس والأطلس المتوسط ​​؛ لتحديد العوامل الطفيلية المسؤولة عن تعفن هذه الخضروات في مرحلة ما بعد الحصاد ؛ للبحث عن طرق المكافحة البيولوجية باستخدام عوامل المكافحة الحيوية. بالإضافة إلى ذلك ، مكنت الندوة من دراسة بيئة عوامل التحكم الواعدة

حاول هذا التحقيق توضيح سبب تعفن البصل بعد الحصاد. كما جعل من الممكن دراسة إمكانية مكافحة البكتريا في هذه الثقافة

البصل من أهم محاصيل الخضروات في المغرب. ومع ذلك ، يتأثر الإنتاج بعدة عوامل ، أهمها الأمراض الطفيلية . هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى دمار هائل لحزن المزارعين