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غضب المربين المغاربة من ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة

عبّر مزارعو الثروة الحيوانية في المغرب عن استيائهم لعدة أسابيع حتى الآن ، ولسبب وجيه: تشهد أسعار الحبوب والبقول اللازمة لتغذية الحيوانات ارتفاعً مفاجئا بسبب الجفاف ، بينما عرف سعر كيلوغرام واحد من الماشية انخفاض قياسي

لا شيء يذهب إلى جانب أصول العالم الريفي. و الجفاف الذي لا يزال يسبب خسائر كبيرة للمزارعين. ولكن قبل كل شيء للمربيين الذين يضطرون إلى البيع بخسارة من فرحة الوسطاء والجزارين

أمين ، وهو مربي من محافظة برشيد وبشكل أكثر تحديدا من قرية ساحل أولاد حريز ، قال “إذا كان المربي يمر بفترة حرجة ، فذلك بسبب الجفاف”. “يتولى المربي وحده بمفرده ، لأنه لا يتلقى إعانات من الوزارة الإشرافية ، ولا للحصول على الغذاء بل وحتى للأدوية”. بالنسبة لأسعار العلف ، يؤكد المربي أنه في ارتفاع مستمرتتغذى الماشية بشكل رئيسي على الشعير والقش والشوفان والدقيق والنخالة. وبالاضافة يتم التفاوض على هذه الحبوب بأسعار باهظة ، في ضوء الكميات التي ابتلعت الماشية. في الواقع ، ذهب سعر الحبوب من البسيط إلى المزدوج ، أو حتى أكثر من ذلك. “يتم تداول القش ب13درهم، اليوم نلمسها ب 25درهم لكل منها. الشعير الذي لم يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام الواحد اليوم يكلف 4 درهم. كان سعر الشوفان حوالي 1.50 درهم للكيلوغرام ، والآن تجاوز علامة 3.50 درهم يوم الثلاثاء ، وصلت هذه الحبوب إلى علامة 4 دراهم ”، كما يقول المربي.

لا ينبغي أن يتفوق عليها الدقيق و الحبوب الأخرى الضرورية لتغذية الماشية ، فهي تعاني أيضًا

من ارتفاع مفاجئ. “يتم تداول النخالة ب 1.20 درهم لكل كيلوغرام ، اليوم هو 2.60 درهم. كما سبق للدقيق ، الذي كان 2 درهم ، فإنه يبيع ما بين 3 و 4 دراهم. لم يتم ممارسة مثل هذا السعر “

هذا الوضع يجبر المربين على البيع بخسارة. في الأسواق الأسبوعية ، يتم بيع العجل الآن بالكيلوغرام، يمر المزارع بفترة حساسة للغاية ، إلى حد البيع بخسارة. الوسطاء والجزارين يفركون أيديهم. منذ الاحتفال بالتضحية ، كانوا يؤدون عملاً عظيماً

لقد تحولنا إلى بيع ماشيتنا بين 35 و 40 درهم لكل كيلوغرام. إنها غير مسبوقة. نحن نخسر في المتوسط ​​ما بين 5000 و 7000 درهم للفرد ، إنها خسارة كبيرة ، من الصعب للغاية اللحاق بالركب، يوافق.

أما بالنسبة للمعونات والإعانات الحكومية ، فقد أعرب المربي عن رغبته في الحصول على دفعة ؛ حتى ينتهي الجفاف. يوافق الجميع على أن عام المحاصيل هذا لم يكن جيدًا للجميع. لقد عانى المربيون وما زالوا يعانون من خسائر كبيرة

في انتظار رد فعل من وزارة الزراعة التي طال انتظارها ، سنستمر في تحمل خسائرنا التي بدأت تصبح هائلة

مع البيان