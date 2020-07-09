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عيد الأضحى: تدابير وقائية إضافية في سياق جائحة كوفيد 19

agrimaroc agrimaroc 09/07/2020 أخبار فلاحية وطنية, التسمين, تربية المواشي, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

عيد الأضحى: تدابير وقائية إضافية في سياق جائحة كوفيد 19

في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تخبر وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جميع المهنيين والفاعلين المعنيين بالتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لضمان الظروف الصحية المناسبة في سياق جائحة كوفيد 19

وعليه، وفي سياق الظروف الحالية لجائحة كوفيد 19، وإضافة لتدابير رصد وتتبع الحالة الصحية للماشية وشروط الصحة والنظافة، وجب التأكيد على مراعاة تدابير وقائية إضافية في سياق هذا الوباء على مستوى جل مراحل السلسلة

:وفي هذا الإطار، تم اتخاذ الإجراءات التالية

    إصدار دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد 19 الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة من طرف الجزارين والتدابير التنظيمية التي يجب تنفيذها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى-

إحداث أسواق مؤقتة إضافية لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى-

تعزيز تدابير المراقبة على نقل الماشية المخصصة للعيد في جميع أنحاء التراب الوطني-

توسيع نطاق الإجراءات الصحية، لتشمل المهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى وذلك حفاظا على فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة-

وتظل جميع المصالح المختصة للوزارتين معبئة لمواصلة التحضيرات الضرورية لضمان تنفيذ التدابير الضرورية والامتثال للشروط الصحية اللازمة من أجل حسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في سياق جائحة كوفيد 19، وبتنسيق تام ووثيق مع جميع القطاعات والمؤسسات والجماعات والمنظمات المهنية المعنية

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