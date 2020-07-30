Partager

tweet



عيد الأضحى المبارك: إغلاق بعض أسواق الماشية لعدم الالتزام بالتدابير الصحية

في إطار الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بأسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى المبارك، أقدمت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إغلاق عدد من الأسواق عبر تراب المملكة وذلك استنادا على ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص

:في المجمل، تم إغلاق (7) سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة. وتتوزع هذه الأسواق على الشكل التالي حسب الجهات

جهة الرباط سلا – القنيطرة (01): تم إغلاق سوق الأحد في سيدي بوقنادل بسلا في 27 يوليوز-

جهة الدار البيضاء-سطات (01): سيتم إغلاق سوق أربعاء العونات بإقليم سيدي بنور ابتداءً من 29 يوليوز-

جهة مراكش-آسفي (01): تم إغلاق سوق أحد لفرايطة بإقليم قلعة السراغنة في 27 يوليوز-

جهة فاس مكناس (03): تم إغلاق أسواق بودربالة (جماعة بوبيدمان) وسبت جحجوح ورأس جيري في 20 يوليوز-

جهة بني ملال – خنيفرة (01): سوق آيت إسحاق بخنيفرة تم إغلاقه يوم 28 يوليوز-

وتظل المصالح المختصة بالوزارتين معبأة، بتنسيق وثيق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق، ومراقبة نقل الماشية المخصصة للعيد وكذا احترام الإجراءات الصحية يوم العيد من طرف المتدخلين في عملية الذبح

للتذكير، فقد تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع. ويضم هذا الأخير الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، من حيث التهيئة والولوج وكذلك الشروط الصحية الواجب على الجزارين والمهنيين الموسميين المرتبطين بهذه المناسبة، احترامها يوم العيد