عيد الأضحى : إصدار دليل عملي حول التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية

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إصدار دليل عملي حول التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى

أصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دليلا عمليا يستعرض التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى

يحــدد هــذا الدليــل التدابيــر المتخــذة لتنظيــم وتدبيــر وسـير الأسـواق والفضـاءات المهيئـة المتعلقـة ببيـع الماشـية (الأغنـام والماعـز) الموجهـة للذبـح بمناسـبة عيــد الأضحــى المبــارك بالنســبة لجميــع الفاعليــن

المعنييــن الــزوار، الكســابة، المشــترون، الناقلون، إلـخ. مـع اعتمـاد المراقبـة الصارمـة للتدابيـر الصحيـة الوقائيــة مــن مخاطــر عــدوى كوفيــد 19 ،وكــذا تدبيــر الأنشــطة المرتبطــة بهــذه المناســبة قبــل وخــلال يــوم العيــد. كمــا يشــكل الدليــل قاعــدة للخدمــات اللوجيســتية والمــوارد البشــرية الضروريــة لضمــان حســن تطبيــق التدابيــر الصحيــة الموضوعــة مــن طــرف الســلطات

للوقايــة مــن مخاطــر تفشــي عــدوى كوفيــد19

:للاطلاع على على الدليل

http://www.agriculture.gov.ma/sites/default/files/guide_aid_adha_va_imp.pdf