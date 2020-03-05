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  السكر: 2019 /2020 سوف يسجل أكبر عجز منذ 11 سنة
  السكر: 2019 /2020 سوف يسجل أكبر عجز منذ 11 سنة

  السكر: 2019 /2020 سوف يسجل أكبر عجز منذ 11 سنة

Asma Redaction AgriMaroc 05/03/2020 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

  السكر: 2019 /2020 سوف يسجل أكبر عجز منذ 11 سنة

يشير أحدث تقرير صادر عن المنظمة الدولية للسكر إلى أن 2019/2020 سيشكل أكبر عجز في السكر سجل خلال 11 عامًا

يجب أن ينخفض ​​حجم السكر في العالم بنسبة %4.8  مقارنة بالموسم السابق ليصل إلى 166.7 مليون طن في حين أن الاستهلاك سيصل إلى 176.1 مليون طن في 2019/2020 ، بزيادة %1.3 بالإضافة إلى ذلك ، سيؤدي العجز الكبير إلى الضغط على الأسهم العالمية ، والتي قد   تنخفض بمقدار 9.1 مليون طن ، بالقرب من المستوى المسجل في 2008/2009

التوقعات التي تضاف إلى المشاكل القائمة في قطاع السكر في المغرب. في الواقع ، فإن فائض الإنتاج المتوقع من عام 2022 ، نتيجة التعديل القسري للاتجاهات في تطوير القطاع نحو الأهداف المحددة في الاستراتيجية الزراعية ، خطة المغرب الأخضر ، سيتم استيعابها وفقًا للتوقعات

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وفقًا للمنظمة الدولية للسكر ، يجب أن تصل الفجوة الآن إلى 9.44 مليون طن مقارنة بـ 6.12 مليون طن متوقعة في نوفمبر الماضي بشكل خاص بسبب الانخفاضات الكبيرة المتوقعة في الهند وتايلاند. بالإضافة إلى ذلك ، إذا بدت آفاق الإنتاج في البرازيل وروسيا مناسبة ، فستكون قادرة فقط على تعويض العجز في السوق جزئيًا

فيما يتعلق بالأسعار ، فإن حالة عدم اليقين المرتبطة بعواقب فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي قد تستمر في انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة

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