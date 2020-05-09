  طماطم الكرز كلوز‏ تستجيب لتحديات الأسواق الكبرى

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:CLAUSEطماطم الكرز كلوز

‏تستجيب لتحديات الأسواق الكبرى Genio و Creativo و Dolcetini

.تعطل الأزمة الحالية إلى حد كبير الزيارات إلى الأسواق الكبرى و متاجرالمواد الغذائية وكذا السلوك الشرائي للمستهلكين

في هذا السياق ، يجب على الأسواق الكبرى التكيف مع إدارة العرض وتجنب هدر المواد الغذائية. هذا تحد لقسم الفواكه والخضروات. واختيار الصنف المناسب يساهم بشكل كبير في تحسين العرض وزيادة نشاط القسم

‏طماطم الكرز كلوز تتميز بقابليتها على الحفاظ على جودة حسية ممتازة بين رفوف المتاجر والأسواق

Genio ، Creativo & Dolcetini ، ثلاثة أصناف من طماطم الكرز الأكثر شعبوية من مجموعة CLAUSE ، متوفرة في قسم الفواكه والخضروات على مدار السنة. وبفضل مرونتها في الإمداد المستمر وسلوكها الجيد على الرف ، فإنها تلبي أيضًا توقعات المستهلكين الذين يريدون قبل كل شيء طماطم ذات جودة ذوق جيدةqualité organoleptique .

¨مهمتنا هي تقديم أصناف تقدرها كل حلقة في السلسلة. لذلك فأننا نتعاون مع كل فاعل في القطاع حتى يتمكن الزبون من شراء ما يريده ، أي المنتجات ذات الصفات الحسية الممتازة والجودة العالية. »تحليل مانويل فيرير ، مدير سلسلة الإنتاج HM.CLAUSE

HM.CLAUSE ، فاعل رئيسي في سلسلة إنتاج الطماطم

وراء العلامة التجارية CLAUSE توجد شركة HM.CLAUSE ، الخبيرة في الانتقاء النوعي للطماطم لأكثر من 80 عامًا. HM.CLAUSE هي الشركة الرائدة في بذور الطماطم الكرز في إسبانيا وإيطاليا والمغرب. لديها فريق انتقاء مخصص لهذا القطاع ، مع العديد من التجارب والأبحاث في هذه البلدان الثلاثة من أجل انتقاء أصناف مناسبة لعملائها من منتجي الخضروات.