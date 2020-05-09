  طماطم الكرز كلوز‏ تستجيب لتحديات الأسواق الكبرى

:CLAUSEطماطم الكرز كلوز
تستجيب لتحديات الأسواق الكبرى Genio و Creativo و Dolcetini
.تعطل الأزمة الحالية إلى حد كبير الزيارات إلى الأسواق الكبرى و متاجرالمواد الغذائية وكذا السلوك الشرائي للمستهلكين
في هذا السياق ، يجب على الأسواق الكبرى التكيف مع إدارة العرض وتجنب هدر المواد الغذائية. هذا تحد لقسم الفواكه والخضروات. واختيار الصنف المناسب يساهم بشكل كبير في تحسين العرض وزيادة نشاط القسم
طماطم الكرز كلوز تتميز بقابليتها على الحفاظ على جودة حسية ممتازة بين رفوف المتاجر والأسواق
Genio ، Creativo & Dolcetini ، ثلاثة أصناف من طماطم الكرز الأكثر شعبوية من مجموعة CLAUSE ، متوفرة في قسم الفواكه والخضروات على مدار السنة. وبفضل مرونتها في الإمداد المستمر وسلوكها الجيد على الرف ، فإنها تلبي أيضًا توقعات المستهلكين الذين يريدون قبل كل شيء طماطم ذات جودة ذوق جيدةqualité organoleptique .
¨مهمتنا هي تقديم أصناف تقدرها كل حلقة في السلسلة. لذلك فأننا نتعاون مع كل فاعل في القطاع حتى يتمكن الزبون من شراء ما يريده ، أي المنتجات ذات الصفات الحسية الممتازة والجودة العالية. »تحليل مانويل فيرير ، مدير سلسلة الإنتاج HM.CLAUSE
HM.CLAUSE ، فاعل رئيسي في سلسلة إنتاج الطماطم
وراء العلامة التجارية CLAUSE توجد شركة HM.CLAUSE ، الخبيرة في الانتقاء النوعي للطماطم لأكثر من 80 عامًا. HM.CLAUSE هي الشركة الرائدة في بذور الطماطم الكرز في إسبانيا وإيطاليا والمغرب. لديها فريق انتقاء مخصص لهذا القطاع ، مع العديد من التجارب والأبحاث في هذه البلدان الثلاثة من أجل انتقاء أصناف مناسبة لعملائها من منتجي الخضروات.
في الوقت نفسه ، تهتم HM.CLAUSE باحتياجات الأسواق الكبرى والمستهلكين. استهلاك الطماطم الكرزية ينمو باستمرار في أوروبا. في الواقع ، يستجيب هذا النوع من الطماطم لاتجاهات الاستهلاك الحالية: سهولة التحضير ، الحد من هدر الطعام ، الوجبات الخفيفة الصحية ، بالإضافة إلى أن الأطفال يحبون الطماطم الكرز!
في أنواع أخرى من الطماطم ، مثل الطماطم المستديرة أو اللحمية أو الممدودة ، يوجه HM.CLAUSE برامج الانتقاء النوعي نحو الجمع بين الحفظ والجودة الحسية الممتازة. تشمل الإنتاجات الأخيرة ، على سبيل المثال ، طماطم هاريسون وكابريرا وبديرا ، والتي تلبي تمامًا احتياجات كبار تجار التجزئة والمستهلكين.
تم إطلاق هاريسون في عام 2019 في إسبانيا: “ثمار هاريسون بيضاوية الشكل ولونها أحمر داكن ، مع صلابة مثالية. يستفيد هاريسون ، بالإضافة إلى سلوكه الجيد بعد الحصاد أيضًا ، من مستوى عالٍ من البريكس. العيار والحزم واللون والطعم كلها في الموعد »يشرح مانويل فيرير
تم إطلاق كابريرا Kabrera ، وهو نوع دائري سمين ، في إسبانيا وإيطاليا: “كابريراKabrera هي ثورة حقيقية في طماطم”beef” . فواكهه الكاملة واللينة ، ذات الحجم الكبير ، تقاوم المناولة وتحتفظ بها لفترة طويلة ، مع تقديم جودة طعم ممتازة! »يحدد جيوفاني كانينو ، مدير التطوير الإقليمي HM.CLAUSE في صقلية.
تتمتع بديرا ، وهي مجموعة متنوعة من الأنواع المستديرة المنتجة في المغرب ، بحزم ممتاز وحماية مثالية. “نقاط قوتها هي أيضًا تجانس الحجم والشكل الذي يكون دائمًا مستديرًا للغاية. يمكن أن تكون بديرا متاحة على مدار السنة “. يضيف محمد شاري ، أخصائي الطماطم المغربي في HM.CLAUSE.
HM.CLAUSE هي شركة دولية لبذور الخضروات هدفها تلبية الاحتياجات المحلية من خلال التنوع العالمي. تستثمر في الابتكار من خلال شراكات دولية في المجالات العلمية والصناعية والتجارية. شركة HM.CLAUSE شركة مبتكرة يتمثل نشاطها الأساسي في انتقاء النباتات ، وهي متخصصة في إنتاج وتسويق بذور الخضروات في جميع أنحاء العالم. في عام 2008 ، اندمجت شركة Harris Moran Seed Company (الولايات المتحدة) و Clause (فرنسا) لتصبح وحدة أعمال Limagrain المسماة HM.CLAUSE. حققت 355 مليون يورو من الإيرادات السنوية في عام 2019 وتوظف أكثر من 3100 شخص بدوام كامل في أكثر من 30 دولة حول العالم. أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. HM.CLAUSE هو رقم 1 في جميع أنحاء العالم للبطيخ والكوسا واليقطين وخس الحمل وبذور الشمر ، ورقم 2 للفلفل والفاصوليا ، ورقم 3 للطماطم والذرة الحلوة والقرنبيط. تمثل استثماراتها في البحث والانتقاء 18٪ من رقم المعاملات السنوي. تنسق المنظمة انتقاء 24 نوعًا ولديها أكثر من 800 شخص يشاركون بنشاط في أنشطة البحث والتطوير. HM.CLAUSE هي وحدة أعمال في Limagrain ، وهي مجموعة تعاونية زراعية دولية متخصصة في البذور الحقلية وبذور الخضروات ومنتجات الحبوب. أسسها ويديرها المزارعون الفرنسيون ، Limagrain هي رابع أكبر شركة بذور في العالم.