Forum Commentaires: Une enquête internationale est en cours sur le sujet de la « viande de culture » à des fins de… -- Ferme 6 hiktar orange forar autorisé Ferme 15 hiktar Tt bien située 00212661489611 -- Bonjour, Je m ´ intéressé à la production laitière de toute les vaches pie noire au Maroc Je suis Exportareur… -- Bonjour, c'est pour analyser le sol d'un de terrain agricole se trouvant à Tiflet. Pourriez vous SVP m'indiquer comment faire… -- Est ce la pépinière est certifiée. Un plant greffé coûte combien? Merci de préciser le nom du porte-greffe et du… -- - Forum: -- Bonjour, C’est quoi le prix des olives et c’est quoi la rentabilité d’un projet … -- Bonjour Aimerais bien me renseigner sur le courage des puits J’ai un terrain de trois hectare… -- Bonjour, Merci et bravo pour le concepteur de ce site. J’envisage de planter 22 hectares d… -- Salam à tous : Nous sommes une société d’édition et d’intégration de logiciel de gestion d… -- Salam, Je suis un MRE qui veut s’installer au Maroc prochainement. Après le Corona j’e… -- Cher Messieurs, Je m’appelle Miriam et je travaille dans le département commercial de la sociét… -- Bonjour, Nous préparons pour bientôt notre retour au Maroc. Quelle est la fourchette habituelle p…
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية / صادرات المغرب من بطاطس “نيكولا” تلقى نجاحا كبيرا بهولندا
La pomme de terre Nicola du Maroc très appréciée aux Pays-Bas pour sa qualité
La pomme de terre Nicola du Maroc très appréciée aux Pays-Bas pour sa qualité.

صادرات المغرب من بطاطس “نيكولا” تلقى نجاحا كبيرا بهولندا

agrimaroc agrimaroc 18/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 15 Vues

تحظى بطاطس نكولا من المغرب بالإعجاب في هولندا نظرا لجودتها

لقد بدأ مؤخرًا موسم تصدير بطاطس نكولا من المغرب نحو هولندا. بحسب مستورد هولندي ، هناك كميات وفيرة ، والجودة التي يقدمها صنف نيكولا بالمملكة تفوق بكثير الأصناف الأخرى الاتية من الدول المنافسة

و بحسب تصريح مستورد هذا المنتوج الفلاحي فقد وصلت بطاطس نكولا في الوقت المحدد لها( بداية مارس). و قد كانت ظروف إنتاج البطاطس جيدة والإمداد جيدا (…). بإلضافة إلى أن المردود وفير ، خاصة المتعلق بالبطاطس متوسطة الحجم ،

إذا ما ظلت الكميات مرتفعة هذا الموسم ، فإن جودتها، هي الأخرى، تبقى جيدة. في الواقع ، إن بطاطس نيكولا بالمغرب تلبي متطلبات الجودة ، مما جعلها مطلوبة و ذات سمعة جيدة في هولندا وكذا ألمانيا ودول البلطيق ، خاصة في بولندا ، على الرغم من المنافسة التي يعرفها السوق

و ذكر نفس  المصدر، أن هناك أيضًا بطاطس مستوردة في السوق من دول مثل مصر وإسرائيل. لكن صنف نكولا من المغرب يظل المفضل لدى الخبراء، كما يقول المستورد والتاجر. مصر منافس رئيسي في ألمانيا وبولندا. لكن هذه البطاطس لا تتمتع بالجودة والطراوة التي يقدمها المغرب

Tags

Regardez aussi

Maroc filière sucrière assure des revenus réguliers à 80000 agriculteurs

المغرب: قطاع السكر يوفر دخلاً منتظمًا لـ 80 ألف مزارعاً

تضمن صناعة السكر دخلاً منتظمًا لأكثر من 80 ألف مزارع تعتبر صناعة السكر في المغرب …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2021, Tous droits réservés.
Menu