صادرات المغرب من بطاطس “نيكولا” تلقى نجاحا كبيرا بهولندا

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تحظى بطاطس نكولا من المغرب بالإعجاب في هولندا نظرا لجودتها

لقد بدأ مؤخرًا موسم تصدير بطاطس نكولا من المغرب نحو هولندا. بحسب مستورد هولندي ، هناك كميات وفيرة ، والجودة التي يقدمها صنف نيكولا بالمملكة تفوق بكثير الأصناف الأخرى الاتية من الدول المنافسة

و بحسب تصريح مستورد هذا المنتوج الفلاحي فقد وصلت بطاطس نكولا في الوقت المحدد لها( بداية مارس). و قد كانت ظروف إنتاج البطاطس جيدة والإمداد جيدا (…). بإلضافة إلى أن المردود وفير ، خاصة المتعلق بالبطاطس متوسطة الحجم ،

إذا ما ظلت الكميات مرتفعة هذا الموسم ، فإن جودتها، هي الأخرى، تبقى جيدة. في الواقع ، إن بطاطس نيكولا بالمغرب تلبي متطلبات الجودة ، مما جعلها مطلوبة و ذات سمعة جيدة في هولندا وكذا ألمانيا ودول البلطيق ، خاصة في بولندا ، على الرغم من المنافسة التي يعرفها السوق

و ذكر نفس المصدر، أن هناك أيضًا بطاطس مستوردة في السوق من دول مثل مصر وإسرائيل. لكن صنف نكولا من المغرب يظل المفضل لدى الخبراء، كما يقول المستورد والتاجر. مصر منافس رئيسي في ألمانيا وبولندا. لكن هذه البطاطس لا تتمتع بالجودة والطراوة التي يقدمها المغرب