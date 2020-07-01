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صادرات الماندرين المغربي نحو المملكة المتحدة تتخطى 30 ألف طن

وفقا لتقرير صادر عن فرويت فجتبل فاكتس، في عام 2019 قام المغرب بتصدير ما يقارب 30,000 طن من الماندرين نحو المملكة المتحدة ، و أحجاما مماثلة من البرتقال نحو نفس الوجهة

و أكد نفس المصدر أن الصادرات الاسبانية من الماندرين بلغت 1.37 مليون طن 11% منها موجهة نحو السوق البريطانية فيما صدرت جنوب افريقيا 295.000 طن 26% منها نحو بلاد الإنجليز. من جهته قام المغرب بتصدير 495.000 طن من الماندرين 6% منها موجهة نحو السوق البريطانية. مما يجعله في المراتب الأولى في قائمة مصدري هذه الفاكهة

في عام 2019 كانت معظم الحوامض المتواجدة في الأسواق البريطانية (58%) ذات منشأ خارج عن الاتحاد الأوروبي: مصر، جنوب افريقيا و المغرب. مما افتعل غيرة المنتجين الأوروبيين. في المجموع يستورد البلد 265.000 طن من الحوامض سنويا

و حسب مصادر اعلامية اسبانية ، فان موسم تصدير الحوامض الاسبانية الممتد من دجنبر الى أواخر شهر يونيو يتزامن مع موسم تصدير الحوامض المصرية. فيما الحوامض المغربية تكون أقل توفرا في الأسواق البريطانية خلال نفس الفترة.