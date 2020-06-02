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شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب: تزويد السوق البريطانية ب250 طنا من توت العليق

agrimaroc agrimaroc 02/06/2020 أخبار المقاولات الفلاحية, الخضر و الفواكه, المحاصيل Laissez un commentaire 1 Vues

ستصدر شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب للمرة الأولى 250 طن من توت العليق نحو السوق البريطانية

اقترب موسم توت العليق جنوب أكادير من نهايته، و قامت شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب باعداد أكثر من 250 طنًا من توت العليق للتصدير نحو السوق البريطانية

عرف قطاع الفواكه الحمراء و بالخصوص توت العليق ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، اذ تستقبل السوق البريطانية سنويا كميات مهمة من هذه الفاكهة

هذا الموسم باعتباره الموسم الأول من الإنتاج والتسويق كان مرضيا حقا بالنسبة لشركة أنجوس سوفت فروتس المغرب، ووفقًا لجيرارد ديركسين ، فالشركة بدأت بالتخطيط  ‏‏للاستعداد للموسم المقبل. حيث سيتم البدء بعملية الزرع في شهر يوليوز محددين المساحة المزروعة في نحو 75 هكتار، كما أن ‏إدارة الشركة تطمح إلى الرفع من المساحات المزروعة وكذلك تنويع العرض

هل توت العليق في المغرب مشروع مربح ؟

 تعرف على المزيد حول شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب

أنجوس سوفت فروتس المغرب هي واحدة مواقع الإنتاج لشركة Angus Soft Fruits Ltd و هي المورد الرئيسي لتوت العليق لتجار التجزئة البريطانيين و الأوروبيين. تأسست سنة 1994 بفضل شراكة خمسين منتجا يتقاسمون نفس الأفكار.

 

تنمو شركة Angus Soft Fruits Ltd بسرعة مدهشة، تختار وتنتج وتعبؤ التوت في جميع أنحاء العالم لضمان تزويد مستمر من هذه الفاكهة.

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