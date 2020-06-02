شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب: تزويد السوق البريطانية ب250 طنا من توت العليق

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ستصدر شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب للمرة الأولى 250 طن من توت العليق نحو السوق البريطانية

اقترب موسم توت العليق جنوب أكادير من نهايته، و قامت شركة أنجوس سوفت فروتس المغرب باعداد أكثر من 250 طنًا من توت العليق للتصدير نحو السوق البريطانية

عرف قطاع الفواكه الحمراء و بالخصوص توت العليق ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين، اذ تستقبل السوق البريطانية سنويا كميات مهمة من هذه الفاكهة

هذا الموسم باعتباره الموسم الأول من الإنتاج والتسويق كان مرضيا حقا بالنسبة لشركة أنجوس سوفت فروتس المغرب، ووفقًا لجيرارد ديركسين ، فالشركة بدأت بالتخطيط ‏‏للاستعداد للموسم المقبل. حيث سيتم البدء بعملية الزرع في شهر يوليوز محددين المساحة المزروعة في نحو 75 هكتار، كما أن ‏إدارة الشركة تطمح إلى الرفع من المساحات المزروعة وكذلك تنويع العرض

هل توت العليق في المغرب مشروع مربح ؟

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