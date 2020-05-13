سير جيد لموسم الصادرات من المنتوجات الغذائية الفلاحية 2019-2020

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سير جيد لموسم الصادرات من المنتوجات الغذائية الفلاحية2019-2020

صادرات منتوجات البواكر سجلت نموا بنسبة 6٪ مقارنة بالموسم الماضي في نفس التاريخ

صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته سجلت نموًا بحوالي 17٪ مقارنة بالموسم الماضي في نفس التاريخ

في مواجهة سياق دولي صعب يطبعه تفشي وباء كوفيد-19، ضاعف الفاعلون المغاربة في قطاع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية مجهوداتهم للحفاظ على نشاطهم على جميع مستويات سلسلة القيمة، من الإنتاج في الضيعات حتى التسويق على مستوى أسواق التصدير، ومرورا بالتوضيب والتحويل

وفي هذا الإطار، ولمواجهة انتشار هذه الآفة، تم تعزيز تدابير السلامة الصحية على مستوى وحدات تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية من أجل احتواء أي خطر للإصابة بكوفيد-19. من بين هذه التدابير، تعزيز نظام السلامة الصحية للعاملين داخل منشئات التوضيب والتحويل والتطهير المستمر للمباني ووسائل النقل، ومراقبة درجة حرارة العاملين، وتوفير وسائل الوقاية (الكمامات، والواقيات والقفازات)، بالإضافة للامتثال لمسافات السلامة الضرورية بين الأفراد

وعلى الرغم من السياق الصعب، فقد سجل قطاع تصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية أداء جيدا. هكذا، فقد بلغت صادرات منتوجات البواكر هذا الموسم إلى غاية 9 ماي 2020 (وفقًا للأجندة التي يعتمدها موركو فوديكس Morocco Foodex من 1 شتنبر إلى 09 ماي والموافقة للأجندة الفلاحية) كميات تبلغ 1.077.000 طن، مسجلة بالتالي نموا بنسبة 6٪ مقارنة بالموسم الماضي في نفس التاريخ1.012.000 طن

الصادرات من الطماطم شهدت الى غاية 09 ماي 2020 ارتفاعا بحوالي 4% بالمقارنة مع الموسم الماضي، حيث انتقلت من 492.000 طن إلى 514.000 طن في نفس التاريخ

وبلغت الصادرات من الفاصولياء الخضراء خلال هذا الموسم الى غاية 09 ماي 2020 كميات تقدر بـ 112.000 طن مقابل حوالي 102.000 طن خلال الموسم المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ10%.

وسجلت الصادرات من الفواكه الحمراء نموا جيدا خلال هذا الموسم. فقد بلغت الصادرات من الفواكه الحمراء الطرية كميات بحوالي 82.500 طن الى غاية 09 ماي 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 25% بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ 66.000 طن.

كما سجلت الصادرات المسجلة من البطيخ الأحمر أداء متميزا، حيث تقدر الكميات المصدرة بـ 104.400 طن خلال هذا الموسم الى غاية 09 ماي 2020، أي بنمو يقدر بـ 61% بالمقارنة مع الموسم الماضي في نفس التاريخ 65.000 طن

وبلغت الصادرات من الافوكادو الى غاية 9 ماي كميات تقدر ب 32.800 طن، أي ما يعادل تقريبا الضعف ثلاث مرات، على ما تم تسجيله خلال نفس التاريخ من الموسم الماضي 11.200 طن

وفيما يخص الحوامض، ومع الإشارة إلى الحفاظ على المستوى الجيد للأسعار على مستوى الأسواق العالمية، فقد تم تسجيل تراجع في كميات الصادرات بلغ 28% خلال هذا الموسم، بسبب تراجع الإنتاج

وبلغت صادرات المنتوجات الفلاحية المحولة من غير السكر ومشتقاته كميات بحوالي 299.000 هذا الموسم الى غاية 9 ماي، مقارنة بـ 255.800 طن في الموسم الماضي، وهو ما يمثل نموًا بحوالي *17٪