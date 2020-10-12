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Déficit hydrique au Maroc : les barrages affichent un faible taux de remplissage

 سدود بمخزون مائي يفوق 762 مليون متر مكعب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

agrimaroc agrimaroc 13/10/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 1 Vues

 سدود بمخزون مائي يفوق 762 مليون متر مكعب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

بلغ حجم المخزونات المائية بالسدود الواقعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى حدود صباح اليوم الاثنين، 762.72 مليون متر مكعب

وحسب تقرير لقطاع الماء، التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يشكل هذا المخزون المائي 61.21 في المائة من الطاقة الإجمالية لحقينة سدود الجهة، والبالغة 1246.86 مليون متر مكعب، مضيفا أن هذه النسبة أعلى بشكل طفيف مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 718.3 مليون متر مكعب 57,60 في المائة

وبلغ حجم المخزون المائي بسد وادي المخازن بإقليم العرائش، وهو أكبر سدود الجهة، حوالي 544.6 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 80.9 في المائة، مقابل 522.7 مليون متر مكعب و 77.7 في المائة العام الماضي.

بعمالة طنجة أصيلة، بلغ حجم المخزون المائي بسد 9 أبريل 74.7 مليون متر مكعب (15.9 في المائة) مقابل 82.3 مليون متر مكعب (27.4 في المائة) العام الماضي، فيما ناهزت حقينة سد ابن بطوطة 3.7 مليون متر مكعب (12.6 في المائة) مقابل 7.8 مليون متر مكعب (26.7 في المائة) قبل عام.

كما بلغ حجم المخزون المائي بسد طنجة المتوسط، بإقليم الفحص أنجرة، 12.7 مليون متر مكعب (57.9 في المائة) مقابل 14.4 في المائة العام الماضي (65.5 في المائة)، بينما على مستوى سد مولاي الحسن بن المهدي ناهزت الحقينة 17.9 مليون متر مكعب (62.1 في المائة)، مقابل 18.8 مليون متر مكعب (65.3 في المائة) خلال العام الماضي

بإقليم تطوان، ساهم سد مولاي الشريف الإدريسي الجديد برفع احتياطي سدود الجهة من المياه بعد ارتفاع حقينته المائية إلى 86.92 مليون متر مكعب (71.5 في المائة)، مقابل 33.4 مليون متر مكعب (27.4 في المائة) قبل عام، فيما يحتوي سد النخلة على 2.5 مليون متر مكعب (59.3 في المائة)، بينما تصل حقينة سد اسمير بعمالة المضيق-الفنيدق إلى 26.9 مليون متر مكعب 69.2 في المائة

أما بإقليم الحسيمة، فقد ناهز المخزون المائي لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي 7.6 مليون متر مكعب (64.6 في المائة)، مقابل 5.7 مليون متر مكعب (48.7 في المائة) قبل عام، فيما انخفض مخزون سد الجموعة إلى 0.4 مليون متر مكعب (8.4 في المائة)، بينما بإقليم شفشاون فقد بقي المخزون المائي مستقرا بسد شفشاون في حدود 11.8 مليون متر مكعب 96.2 في المائة

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