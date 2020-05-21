Newsletter
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية / ست منتجات تتحصل على علامة المنشأ و الجودة بجهة فاس مكناس

ست منتجات تتحصل على علامة المنشأ و الجودة بجهة فاس مكناس

agrimaroc agrimaroc 21/05/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

ست منتجات تتحصل على علامة المنشأ و الجودة “IGP” بجهة فاس مكناس

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة لفاس- مكناس أنه سيتم منح علامة المنشأ والجودة “البيانات الجغرافية المحمية” لست منتجات فلاحية على صعيد الجهة

ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بالمنتجات المجالية لزيت الزيتون زرهون، زيت الزيتون المطا فاس، زيت الزيتون صفرو، زيت الزيتون اوطاط الحاج، عسل الزنداز لبويبلان ولوز أكنول

وعلى غرار السنوات السابقة، وبغرض مواكبة تفعيل علامة البيانات الجغرافية المحمية على صعيد جهة فاس مكناس، تباشر المديرية الجهوية للفلاحة مساعدة تقنية للمنتجين لمصاحبتهم في مسلسل التصديق على العلامة

وتحمل ثماني منتجات مجالية علامة البيانات الجغرافية المحمية على مستوى فاس مكناس

وتشمل المنتجات المجالية المصدق عليها على الصعيد الوطني أساسا زيت الزيتون والفواكه الجافة والطرية والنباتات العطرية والطبية والعسل والجبن

ويتم تنظيم علامة المنشأ والجودة للمنتجات المجالية بالقانون 25.06 الصادر بظهير 23 ماي 2008. ويروم القانون تطوير وحماية المنتجات المجالية المغربية من ممارسات الغش والسرقة على الصعيدين الوطني والدولي

Tags

Regardez aussi

Agroalimentaire : Une étude recommande d'orienter la demande vers les produits locaux marocains

 دراسة حول قطاع الصناعات الغذائية توصي بضرورة توجيه الطلب نحو المنتجات المصنعة محليا

لإنقاذ القطاع، تشدد الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية على ضرورة دعم القوة الشرائية للأسر و تعزيز …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter
Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2020, Tous droits réservés.
MENU