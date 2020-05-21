ست منتجات تتحصل على علامة المنشأ و الجودة بجهة فاس مكناس

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ست منتجات تتحصل على علامة المنشأ و الجودة “IGP” بجهة فاس مكناس

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة لفاس- مكناس أنه سيتم منح علامة المنشأ والجودة “البيانات الجغرافية المحمية” لست منتجات فلاحية على صعيد الجهة

ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بالمنتجات المجالية لزيت الزيتون زرهون، زيت الزيتون المطا فاس، زيت الزيتون صفرو، زيت الزيتون اوطاط الحاج، عسل الزنداز لبويبلان ولوز أكنول

وعلى غرار السنوات السابقة، وبغرض مواكبة تفعيل علامة البيانات الجغرافية المحمية على صعيد جهة فاس مكناس، تباشر المديرية الجهوية للفلاحة مساعدة تقنية للمنتجين لمصاحبتهم في مسلسل التصديق على العلامة

وتحمل ثماني منتجات مجالية علامة البيانات الجغرافية المحمية على مستوى فاس مكناس

وتشمل المنتجات المجالية المصدق عليها على الصعيد الوطني أساسا زيت الزيتون والفواكه الجافة والطرية والنباتات العطرية والطبية والعسل والجبن

ويتم تنظيم علامة المنشأ والجودة للمنتجات المجالية بالقانون 25.06 الصادر بظهير 23 ماي 2008. ويروم القانون تطوير وحماية المنتجات المجالية المغربية من ممارسات الغش والسرقة على الصعيدين الوطني والدولي