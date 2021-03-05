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زيت الزيتون : الاستهلاك العالمي يرتفع بنسبة 91.1٪ منذ سنة 1990

ارتفع الاستهلاك العالمي من زيت الزيتون بنسبة 91.1٪ بين موسمي 1990/1991 و 2018/2019.و تشير البيانات المؤقتة لموسم 2019/2020 إلى زيادة قدرها 5.8٪ لتصل إلى 3،234،000 طن

غير أنه من المتوقع أن يستقر عند 3،185،500 طن خلال الموسم 2020/2021 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.5٪ مقارنة بالموسم السابق ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون

فيما يخص استهلاك الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون للموسم الفلاحي 2019/2020 ، فقد بلغ 2،204،000 طن اي زيادة بنسبة 3.4٪. وصل مجموع استهلاك الدول الأوروبية إلى 1،519،000 طن (+ 0.7٪) ، بينما زادت الدول الأعضاء الأخرى لهذه المنظمة بنسبة 9.8٪ لاجمالي 685،000 طن

بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون ، كان الاستهلاك حوالي 1،030،000 طن اي زيادة 11.4٪ ،بحسب موقع مركاثي. و من بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة في سنة 2019 ، برزت كل من ألبانيا (4.7 كيلوغرام لكل فرد سنويا) والمغرب (4.1 كيلوغرام) بقيم تزيد عن 4 كيلوغرام من استهلاك زيت الزيتون للفرد الواحد سنويًا ، في حين أن استهلاك الفرد سنويًا لمجموع الدول الأعضاء في هذه المنظمة كان هو 2.2 كيلوغرام

من بين الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون ، اليونان (11.5 كيلوغرام للفرد سنويًا) ، إسبانيا (10.6 كلغ) ، إيطاليا (7.5 كلغ) ، قبرص (6.7 كلغ) والبرتغال (5.5 كلغ).و يبلغ استهلاك زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي 2.9 كلغ للفرد الواحد في السنة

من بين البلدان الغير الأعضاء في هذه المنظمة ، تبرز سوريا بأكثر من 4 كيلوغرامات للفرد في السنة ؛ في حين يبلغ نصيب الفرد في جميع البلدان غير الأعضاء 0.4كيلوغرام من الاستهلاك في العام