Forum Commentaires: Très bonne explication merci -- Bonjour, Nous une entreprise de droit Béninois. Nous souhaitons nouer des partenariats avec les exportateurs de fraises en vue d'une… -- Ayant booster un projet pilote relevant des initiatives agroecologiques qui s'inscrit dans l'écosystème d'une économie circulaire verte. Le projet appelé… -- Contenu des informations sur les projets agricoles très intéressant. Appel d'offre spécifique de 2021 détaillé et clair -- Informations enrichissantes sur le site de l'ADA -- - Forum: -- Bonjour, C’est quoi le prix des olives et c’est quoi la rentabilité d’un projet … -- Bonjour Aimerais bien me renseigner sur le courage des puits J’ai un terrain de trois hectare… -- Bonjour, Merci et bravo pour le concepteur de ce site. J’envisage de planter 22 hectares d… -- Salam à tous : Nous sommes une société d’édition et d’intégration de logiciel de gestion d… -- Salam, Je suis un MRE qui veut s’installer au Maroc prochainement. Après le Corona j’e… -- Cher Messieurs, Je m’appelle Miriam et je travaille dans le département commercial de la sociét… -- Bonjour, Nous préparons pour bientôt notre retour au Maroc. Quelle est la fourchette habituelle p…
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية / زيت الزيتون : الاستهلاك العالمي يرتفع بنسبة 91.1٪ منذ سنة 1990 
La consommation mondiale olives de table augmente fortement
La consommation mondiale d'olives de table augmente fortement.

زيت الزيتون : الاستهلاك العالمي يرتفع بنسبة 91.1٪ منذ سنة 1990 

agrimaroc agrimaroc 05/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 9 Vues

زيت الزيتون : الاستهلاك العالمي يرتفع بنسبة 91.1٪ منذ سنة 1990

ارتفع الاستهلاك العالمي من زيت الزيتون بنسبة 91.1٪ بين موسمي 1990/1991 و 2018/2019.و تشير البيانات المؤقتة لموسم 2019/2020 إلى زيادة قدرها 5.8٪ لتصل إلى 3،234،000 طن

غير أنه من المتوقع أن يستقر عند 3،185،500 طن خلال الموسم 2020/2021 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.5٪ مقارنة بالموسم السابق ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس الدولي للزيتون
فيما يخص استهلاك الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون للموسم الفلاحي 2019/2020 ، فقد بلغ 2،204،000 طن اي زيادة بنسبة 3.4٪. وصل مجموع استهلاك الدول الأوروبية إلى 1،519،000 طن (+ 0.7٪) ، بينما زادت الدول الأعضاء الأخرى لهذه المنظمة بنسبة 9.8٪ لاجمالي 685،000 طن
بالنسبة للبلدان غير الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون ، كان الاستهلاك حوالي 1،030،000 طن اي زيادة 11.4٪ ،بحسب موقع مركاثي. و من بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة في سنة 2019 ، برزت كل من ألبانيا (4.7 كيلوغرام لكل فرد سنويا) والمغرب (4.1 كيلوغرام) بقيم تزيد عن 4 كيلوغرام من استهلاك زيت الزيتون للفرد الواحد سنويًا ، في حين أن استهلاك الفرد سنويًا لمجموع الدول الأعضاء في هذه المنظمة كان هو 2.2 كيلوغرام

من بين الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون ، اليونان (11.5 كيلوغرام للفرد سنويًا) ، إسبانيا (10.6 كلغ) ، إيطاليا (7.5 كلغ) ، قبرص (6.7 كلغ) والبرتغال (5.5 كلغ).و يبلغ استهلاك زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي 2.9 كلغ للفرد الواحد في السنة

 من بين البلدان الغير الأعضاء في هذه المنظمة ، تبرز سوريا بأكثر من 4 كيلوغرامات للفرد في السنة ؛ في حين يبلغ نصيب الفرد في جميع البلدان غير الأعضاء 0.4كيلوغرام من الاستهلاك في العام

Tags

Regardez aussi

تنظيم النسخة الثانية من المعرض الافتراضي للصناعات الغذائية في مارس

ستقام النسخة الثانية من المعرض الافتراضي للصناعات الغذائية  في مارس بعد النجاح الذي حققه العام …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Powered by AgriSolutions
AgriMaroc.ma © Copyright 2021, Tous droits réservés.
Menu