زراعة نوار الشمس : متطلباتها و تقنياتها

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تعتبر زراعة نوار الشمس من أهم الزراعات الزيتية، والتي تزرع خصوصا بمنطقتي الغرب واللوكوس. وتتغير مساحتها بشكل ملحوظ حسب الظروف المناخية التي تحدد اختيار الفالحين بين الحبوب والزراعات الزيتية.ويبلغ معدل المساحة المزروعة بنوار الشمس في المغرب حوالي 22000هكتار، بإنتاج سنوي يقدر بحوالي 38000 قنطار

المتطلبات الميدانية والمناخية لزراعة نوار الشمس

الحرارة

يحتاج نوار الشمس ما بين 4 و 6 درجات مئوية للانبات، و14 درجة مئوية من أجل النمو وتزداد الاحتياجات من الحرارة مع تقدم النبتة في العمر، حيث تعتبر درجة الحرارة ما بين 20 و25 هي الأمثل في مرحلتي الازهار والنضج. ويتضرر النبات عند بلوغ الحرارة 40 درجة، حيث تجف حبوب اللقاح وتذبل المزروعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النبتة تتحمل انخفاض الحرارة أكثر من الزراعات الصيفية الأخرى

الرطوبة

تساعد الجذور، التي تصل إلى مترين، نبات نوار الشمس على تحمل الجفاف. وتتباين احتياجات نوار الشمس من الماء حسب مراحل النمو. وتتوزع هذه االحتياجات بين مرحلة الإنبات حتى تشكل الأقراص (30 ،ومرحلة تشكل الأقراص والإزهار حتى النضج% 70%

الضوء

نوار الشمس يحب الضوء ويتأثر سلبا إذا زرع في مناطق تكثر فيها الغيوم صيفا

التربة

يتطلب نبات نوار الشمس تربة عميقة مفككة تكون حموضتها ما بين 6 و7 ،ولا يتحمل الأراضي المالحة وسيئة الصرف

تقنيات زراعة نوار الشمس

اختيار الأصناف

عند اختيار موقع الزرع، يجب على الفلاح أن يأخذ المتطلبات المناخية والبيئية للنبتة بعين االعتبار، لذا يجب عليه التأكد من توفر الماء بكمية كافية ووجود تربة متوسطة العمق وصارفة للماء وغنية بالمادة العضوية

لاختيارالأصناف، يجب على الفلاح أن يعتمد على المؤشرات التالية

المردودية العالية؛-

مقاومةالأمراض؛-

نسبة عالية من حامض الأولسك؛-

مقاومة الجفاف-

ويمكن التمييز بين الأصناف ترومبا- وسليمة-و الهجين ليلى بناء على مدة الدورة النباتية

قصيرة العمر جدا/مبكرة جدا: 100 إلى 109 أيام؛-

قصيرة العمر جدا/مبكرة: 110 إلى 119 يوم؛-

متوسطة العمر: 120 إلى 129 يوما؛-

طويلة العمر: 130 إلى 140 يوما-

وينصح باختيار الصنف حسب تاريخ الزرع ونوع التربة. ويفضل استعمال الأصناف المتوسطة العمر لاحتوائها على نسبة عالية من الزيت من النوعية الجيدة مقارنة مع الأصناف القصيرة العمر التي تكون ثمارها غنية بالبروتينات

وقد بدأت الأصناف الهجينة تستقطب اهتمام المزارعين لأنها تعطي زيادة في الأنتاج تتراوح ما بين 10 %و 60 %مقارنة مع الأصناف العادية، بالأضافة إلى مقاومتها للأمراض والحشرات وقابليتها للمكننة

جذور نوار الشمس هي وتدية ويمكن ان تتجاوز المترين، إال أنها تتميز بحساسيتها للعوائق كاألحجار والتربة المدكوكة.

تهييء الأرض

والتكوين الجيد لهذه الجذور يمكن النبتة من استغلال الماء والمواد المعدنية ويقوي مناعتها ضد السقوط، ويساهم بالتالي في تحسين المردودية. لذا يجب على الفلاح أن يولي كامل الاهتمام لتهيئة الأرض

تبدأ عملية الحرث ابتداء من يونيو بعد الانتهاء من حصاد الزراعة السابقة. و يقوم الفلاح بالحرث على عمق 25 إلى 30 سنتمتر. ويمكنه أًن يستعمل الآلات التالية: محراث السكة والمحراث ذو الأسطوانات والشيزل

وعند عودة الأمطار، يقوم بتفتيت الأرض على عمق10 سنتمترات مع إدماج الأسمدة باستعمال الآلات كالفيبروكلتور وآلة المشط

تهييء فراش الزرع

يقوم الفلاح بتهيئة فراش الزرع على عمق 6 سنتمترات باستعمال الفيبروكلتور وآلة المشط.

الزرع

يحدد تاريخ الزرع باقي مراحل نمو النبتة بما فيها المراحل الحساسة كالإزهار والنضج. ومن أجل تفادي التأثير السلبي للخصاص الشديد في الماء والحرارة العالية في مرحلة التوليد، ينصح باعتماد الزرع ابتداء من شهر دجنبر. كما يمكن الزرع في الخريف (أكتوبر-نونبر) مع الحرص على استعمال بذور مقاومة للبرد في بداية الزراعة. يستحسن استعمال آلة البذر. وإذا تعذز على الفلاح الحصول عليها، ينصح باعتماد طريقة الزرع في الخط التي تعطي نتائج أفضل حيث تمكن هذه الطريقة من الاقتصاد في كمية البذور المستعملة، كما تكون عملية الصيانة أسهل وتمكن أيضا من الاستغلال الجيد للتربة من طرف عباد نبتة نوار الشمس