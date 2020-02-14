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زراعة نوار الشمس : كيفية صيانتها و أسس عملية الحصاد

تعتبر زراعة نوار الشمس من أهم الزراعات الزيتية، والتي تزرع خصوصا بمنطقتي الغرب واللوكوس. وتتغير مساحتها بشكل ملحوظ حسب الظروف المناخية التي تحدد اختيار الفلاحين بين الحبوب والزراعات الزيتية . في ملف سابق ، تطرقنا الى المتطلبات الميدانية والمناخية لزراعة نوار الشمس و كذا تقنيات زراعتها، في ما يلي سنرى طرق صيانة نوار الشمس و أسس عملية الحصاد

التسميد

ً لكي يتمكن الفلاح من تقديم الكميات اللازمة من دون إسراف أو تقصير، ينصح بأن يقوم هذا الأخير بتحاليل التربة

:ويمكنه طلب مساعدة مركز الاستشارة الفلاحية القريب إليه فيما يتعلق بنوع التحاليل وطريقة أخذ العينات. ويجب عليه في كل الحالات التركيز على العناصر التالية

الآزوط

أثبتت التجارب والأبحاث أن أقصى كمية يمكن أن يستفيد منها عباد الشمس هي60 وحدة في الهكتار، لذا ينصح ألا تتعدى الكمية المقدمة هذا المقدار، وينصح باستعمال الآزوط في المناطق البورية عل شكل أسمدة العمق إما قبل الزرع أو أثناءه. أما في المناطق المسقية، فيجب استعمال نصف الكمية عند الزرع والنصف الآخر قبل مرحلة البرعم

الفوسفور والبوطاس

يجب أن يمكن التسميد الفوسفو-بوطاسي من تعويض ما تم استعماله من طرف الزراعة، حيث أن أي نقص في الفوسفاط أو البوطاس يؤدي إلى بطء النمو النباتي وانخفاض الإنتاج. على سبيل المثال، تقدر الحاجيات لإنتاج 25 قنطار في الهكتار بحوالي 30 وحدة من الفوسفور و 40 وحدة من البوطاس. في حال تعذر على الفالح القيام بتحاليل التربة، ينصح باعتماد الكميات المبينة في الجدول أسفله

تعاني من نقص في البوساط

نوع السماد

الفوسفور لكل أنواع التربة : من 30 إلى 50 وحدة في الهكتار

البوطاس 0 وحدة للتيرس و الدهس و60 وحدة في الهكتار للتربة الرملية أو المناطق المسقية

مادة البور

يؤدي نقص عنصر البور في التربة إلى انخفاض في الإنتاج وإلى نقص في نسبة الزيت في الحبوب. وينصح تقديم هذا العنصر عن طريق رش 400 غرام للهكتار حين بلوغ النبتة مرحلة 10 أوراق. وتجدر الإشارة إلى أن المعالجة تصبح عديمة الجدوى بعد ظهور أعراض النقص. ويمكن تلخيص هذه الأعراض في ظهور حروق على الأوراق وسقوط الأقراص بسبب تقطع القصبة

ظهور حروق على الأوراق-سقوط الأقراص بسبب تقطع القصبة

السقي

يتم تحديد السقي بناء على حجم نوار الشمس في مرحلة البرعم وعمق التربة والتساقطات السنوية

وبما أن زراعة نوار الشمس تتم على الخصوص بالمناطق البورية، فينصح باعتماد الري التكميلي، الذي يجب أن يتم في مرحلة بداية الإزهار، ثم مرحلة نهاية الإزهار، ثم 10 أيام بعد ذلك في حال توفر إمكانية رية ثالثة

الصيانة

:تتجلى عملية الصيانة عل الخصوص في

التخفيف-

يهدف إلى الحصول عل مسافة من 13 إلى 30 سنتمتر بين النبتات في نفس الخط، من أجل الحصول عل 000ـ40 إلى 000ـ60 نبتة في الهكتار موزعة بشكل منتظم

النقيش-

تهدف هذه العملية إلى إزالة الأعشاب الضارة، وتمكن من تهوية الأرض والحد من تبخر الماء. يمكن للفلاح أن يقوم بها مرتين. تكون الأولى في بداية مرحلة نمو نبتة نوار الشمس، أي مرحلة 2 أوراق، أو حين تكون الأعشاب الضارة كثيرة. أما الثانية فيقوم بها الفلاح موازاة مع عملية التخفيف في مرحلة 4 إلى 6 أوراق

الأمراض والآفات

:تعتبر زراعة نوار الشمس من الزراعات التي تتأثر سلبا بإصابتها ببعض الأمراض والآفات، والتي تنعكس سلبا على المردودية وجودة المنتوج إذا لم يتم القيام بالإجراءات المناسبة

الحشرات

يمكن لحشرات الأرض أن تتسبب في بعض الأضرار في المراحل الأولى من نمو النبتة. لذا ينصح بمعالجة وقائية في الضيعات ذات الحساسية المرتفعة التي سبق أن تعرضت لأضرار مرتفعة في الماضي

الطيور

تتسبب الطيور في إلحاق خسائر خلال مرحلتي الإنبات، حيث يتم قطع النبتة من الأسفل وعند النضج، خاصة في الحقول المنفردة أو ذات نضج متفاوت حيث تؤكل حبات نوار الشمس، لذلك ينصح بالتنسيق بين الفلاحين من أجل الزرع في حقول متقاربة وفي نفس الفترة

الأمراض

الميلديو

يمكن لهذا المرض أن يتسبب في خسائر كبيرة تؤدي إلى انعدام الإنتاج. ومن أجل الوقاية منه، ينصح باستعمال الأصناف المقاومة للمرض ومعالجة بذور الأصناف غير المقاومة

(البياض الدقيقي (الشهيبة

يمكن تشخيصه عن طريق ملاحظة بقع بيضاء على الأوراق السفلى على شكل دقيق أبيض مع اصفرار الأوراق على شكل بقع، ثم تتحول بعد ذلك اللون الرمادي. وعند استمرار المرض، تسقط الأوراق بعد جفافها مما يؤدي إلى انخفاض المحصول

ومن أجل محاربة المرض، يمكن استعمال مبيدات فطرية مثل الكبريت الزراعي أو الكبريت القابل للذوبان قبل ظهور الأعراض، واستعمال مبيدات فطرية جهازية في حالة ظهور الأعراض. ويجب التخلص من بقايا النباتات المصابة وحرقها وعدم الإلقاء بها فوق كتل السماد العضوي

عملية الحصاد

ترتبط مرحلة الحصاد بنسبة رطوبة الحبوب. ويبقى الوقت الأنسب حين تكون هذه الرطوبة بين 9 و12 في المائة يمكن للفلاح أن يتعرف عليها عن طريق ملاحظة ظهر القرص الذي يميل من اللون الأصفر إلى اللون البني، وحين تبدأ الزهريات بالسقوط تلقائيا -انظر الصورة أسفله

:ولإنجاح عملية الحصاد، ينصح باتباع النصائح التالية

الحفاظ على سرعة الدراسة ما بين 300 و500 دورة في الدقيقة؛-

إبقاء فتحة الدراسة ما بين 25 و30 مليمتر؛-

تقليص نسبة التهوية بـ 10 في المائة مقارنة مع حصد القمح (تمركز متوسط)؛-

قطر فتحة الشباك الفوقي يجب أن يكون 15 مليمتر (ذا كان قابال للضبط)، وفيحالة الشباك ذي القطر الدائري، يجب أن يكون قطر الفتحة 14 مليمتر-

عقد البرنامج من أجل تنمية سلسلة الزراعات الزيتية

اعتمد مخطط المغرب الأخضر مقاربة “السلسلة” لأنها تعتبر من أهم رافعات التنمية من أجل فلاحة جيدة ومندمجة، وكذا لتحسين التنافسية قصد مواجهة التحديات الناجمة عن تحرير وعولمة الاقتصاد

إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تضافر الجهود ومساهمة كل من التنظيمات البيمهنية المعنية والسلطات العمومية في تنفيذ البرامج المقررة، والمتعلقة بتنمية سلاسل الإنتاج من خلال تحسين الإنتاجية والجودة، وبالتالي تحسين دخل الفلاح. في هذا السياق، وقعت كل من وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبعض القطاعات الحكومية المعنية من جهة، والفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية من جهة أخرى، عقد برنامج بقيمة استثمارات تصل إلى 421 مليون درهم فيالفترة الممتدة ما بين 2013-2020

:يتمحور عقد البرنامج هذا حول

توسيع المساحات المزروعة؛-

تكثيف وتحسين الإنتاجية عبر تبني التقنيات الملائمة والتأطير والتكوين والاستشارة الفلاحية-

إرساء نظام تأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية؛-

تشجيع مشاريع التجميع؛-

تحسين ظروف اعتماد المنتوج والدفع؛-

تأهيل وتحديث المرافق الصناعية؛-

وضع اتفاق إطار بيمهني؛-

تأطير وتعزيز قدرات الجمعيات الجهوية للمنتجين؛-

وضع برامج للبحث التطبيقي والتأطير والتكوين المهني تتلاءم مع حاجيات السلسلة-

:وفي إطار هذا العقد البرنامج تلتزم الدولة بـ

إرساء الدعم القتناء المعدات الفالحية الخاصة بالزراعات الزيتية-

إرساء إعانة بقيمة 10 بالمائة من تكلفة االستثمار في وحدات التخزين؛-

ضمان سعر أدنى للمنتوج لفائدة المزارعين؛-

إبرام اتفاقية للبحث والتنمية؛-

إرساء نظام التأمين متعدد المخاطر المناخية؛-

إرساء منحة جزافية لتشجيع عملية التجميع-

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