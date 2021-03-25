رسميًا: إلغاء المعرض الدولي الرائد لتجارة الفاكهة “فروت لوجسيتكا” لنسخة 2021

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خبر إلغاء المعرض التجاري الدولي الرائد لتجارة الفاكهة (فروت لوجسيتكا) لنسخة سنة 2021 أصبح الآن رسميًا

أعلنت إدارة المعرض التجاري الدولي “فروت لوجسيتكا”، المعرض الزراعي الأبرزعالميا ، أن نسخة سنة 2021 قد تم إلغاؤها رسميًا الآن

هذا القرار لم يكن مفاجئًا، نظرًا لسياق الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). فبحسب المشرفين على هذه التظاهرة الزراعية العالمية لن يكون من الممكن إقامتها من 18 إلى 20 مايو 2021 كما كان مخططًا في البداية

خيبة أمل أكيدة للمهنة، حيث يواصل وباء كورونا إزعاج و تشويش عدد كبير من المنتجين حول العالم. وكان قد تعهدت عدة شركات عالمية بالمشاركة في هذه النسخة لفروت لوجسيتكا، حيث تم تسجيل أكثر من 600 منها للمشاركة في الحدث