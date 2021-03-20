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Drâa-Tafilalet : les barrages à usage agricole se remplissent à 31%
Drâa-Tafilalet : les barrages à usage agricole se remplissent à 31%.

درعة تافيلالت : بلغت نسبة ملء السدود المخصصة للاستخدام الفلاحي 31 في المائة

agrimaroc agrimaroc 20/03/2021 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 0 Vues

بلغت نسبة ملء السدود المخصصة للاستخدام الفلاحي بجهة درعة تافيلالت 31 في المائة

مكنت الأمطار التي سجلت في منطقة الرشيدية وميدلت وتنغير وزاكورة وورززات من تحسين أوضاع السدود الواقعة بجهة درعة- تافيلالت

فبحسب بيانات المديرية الجهوية للفلاحة بدرعة- تافيلالت ، بلغت حقينة السدود المخصصة  للاستخدام الفلاحي 439 مليون متر مكعب. وهذا يمثل معدل ملء31 في المائة

وفقا لوكالة المغرب العربي للانباء ​​، فإن الامر يتعلق بأربعة سدود واقعة في منطقة درعة تافيلالت والتي يتم متلاؤها بالمياه السطحية الناجمة عن التساقطات و ذوبان الثلوج

وبلغت حقينة سد حسن الدخيل 57.18 مليون متر مكعب بنسبة ملء 18.28٪ ، فيما بلغ خزان سد المنصور الذهبي 106.26 مليون متر مكعب بنسبة ملء 23.85 في المائة

وبلغ سد السلطان مولاي علي الشريف حجم 58,29  مليون متر مكعب بنسبة 58,29%  ملء في حين تقدر نسبة ملء سد الحسن الثاني  28,82 في المائة

و وصل المعدل التراكمي للتساقطات المطرية حتى الآن 77.6 ملم ،اي بزيادة 7٪ عن نفس الفترة من الموسم الفلاحي الفارط

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