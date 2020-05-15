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Agroalimentaire : Une étude recommande d'orienter la demande vers les produits locaux marocains
Agroalimentaire : Une étude recommande d'orienter la demande vers les produits locaux marocains

 دراسة حول قطاع الصناعات الغذائية توصي بضرورة توجيه الطلب نحو المنتجات المصنعة محليا

agrimaroc agrimaroc 15/05/2020 أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 10 Vues

لإنقاذ القطاع، تشدد الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية على ضرورة دعم القوة الشرائية للأسر و تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المحلية.

‏‏أفادت دراسة قطاعية أنجزتها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية قد سجل تباطؤا  ‏في الأنشطة الاقتصادية أو توقفها بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد. حيث سجل تراجعا في رقم معاملاته الشهري بنسبة30%  خلال شهر أبريل.
‏وبحسب اختلاف النشاط الصناعي اختلفت تأثيرات مرض كوفيد 19 على أنشطته، حيث تراجع أداء قطاع صناعة الشوكولاتة نتيجة الانخفاض المسجل في الطلب  (بنسبة 65% )، كمان انخفض الطلب على المشروبات بنسبة 65% بينما تراجعت مبيعات نشاط إنتاج البسكويت بنسبة 60%. ‏
‏بالنسبة لصناعة الأجبان، فقط تراجعت مبيعاتها بنسبة 30% ، وبنسبة 20% في ما يخص منتجات الشاي والقهوة، فيما يطالب مهنيو القطاع بضرورة وضع وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الادارة لخطة مالية مستعجلة للمحافظة على القطاع و تفادي خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى 17.3مليارات درهم .
 ‏و لإنقاذ القطاع، تطالب الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بضرورة دعم القوة الشرائية للأسر و تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المحلية كقطاع استراتيجي، وتحفيز الطلب أيضا عن طريق تخفيف الضغط على ميزانية المستهلك ودعم وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال توجيه الطلب نحو المنتجات المصنعة محليا.

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