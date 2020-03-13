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حوض لوكوس: 32 مليون درهم تم تخصيصها للمشاريع المائية

وافق مجلس إدارة وكالة حوض مياه لوكوس ، في تطوان ، على الميزانية المؤقتة لميزانية 2019 ، وكذلك مشروع خطة العمل والميزانية لعام 2020.و الذي يغطي ظرف إجماليًا (MDH) حوالي 84.6 مليون درهم

وبحسب مشروع الموازنة التي وافق عليها أعضاء مجلس الإدارة بحضور الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيات والمياه خالد الشرقاوي ومحافظ ولاية تطوان ويونس التازي ، تبلغ ميزانية الاستثمار 32.58 مليون درهم ، منها 4.42 مليون درهم في الإعانات

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هذه الميزانية الاستثمارية بشكل رئيسي لتمويل مشاريع الوقاية من الفيضانات (4.93 مليون درهم) ، وترميم وصيانة السدود (14.24 مليون درهم) ، وترميم وإصلاح السلع العامة للمياه (14.24 مليون درهم) ، وتقييم الموارد المائية 7.36مليون درهم وتحديث الإدارة (3.28 مليون درهم) ، وكذلك حماية وحفظ الموارد المائية 3.6مليون درهم