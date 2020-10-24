حملة تحسيسية و تواصلية للوقاية من وباء كوفيد 19 في أوساط القطاع الفلاحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة

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حملة تحسيسية و تواصلية للوقاية من وباء كوفيد 19 في أوساط القطاع الفلاحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة

:تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات واستعداد لانطلاق الموسم الفلاحي 2020 / 2021، بشراكة وتنسيق مع

وزارة الداخلية-

الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية-

فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب-

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية-

والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمستشارين الفلاحيين الخواص-

ينظم المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من تفشي وباء كوفيد 19 في أوساط القطاع الفلاحي” تحت شعار بوقايتنا نحافظو على حياتنا وخدمتنا ونساهمو في ضمان تزويد اسواقنا

فهذا الإطار تنطلق يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 هذه الحملة التحسيسية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة والتي ستمتد على مدار الأربع أسابيع المقبلة وستهم جميع أقاليم الجهة. كما ستهم هذه الحملة التحسيسية ثلاثة سلاسل فلاحية التي تعرف نشاطا مكثفا في هذه الفترة وهي سلسلة الفواكه الحمراء، سلسلة الحوامض وسلسلة الزيتون

:وستنضم هذه الحملة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة من طرف المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين و المهنين بالجهة

المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة-

المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب-

الغرفة الجهوية للفلاحية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة-

المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط– سلا – القنيطرة-

الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء-

جمعية منتجي الحوامض بالمغرب-

الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون-

:الاهداف الاساسية المتوخاة من هذه الحملة هي

الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في القطاع الفلاحي-

حث جميع الفاعلين بالقطاع الفلاحي بالجهة للتقيد بالتدابير الوقائية وذلك لتفادي العدوى وصون السلامة الصحية لجميع العمال-

إنجاح انطلاق الموسم الفلاحي وضمان سيرورة نشاط وحدات تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية-

الحفاظ على مناصب الشغل مع استمرارية خلق مناصب جديدة-

الحفاظ على وثيرة تزويد الاسواق الداخلية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني مع استمرارية نشاط الصادرات-

:الحملة التحسيسية والتواصلية ضد وباء «كوفيد 19» تستهدف

الاسواق الاسبوعية وأسواق الخضر والفواكه-

التجمعات السكنية بمناطق الإنتاج-

العاملات، العمال، التقنيون والاطر بالضيعات الفلاحية ووحدات تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية-

أرباب وسائل نقل العاملات والعمال وكذلك اماكن تجمعاتهم–



وسيسهر على تنشيط ورشات التحسيس والزيارات الميدانية مستشارون فلاحيون من المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة والذين يتوفرون على الوسائل اللوجيستيكية اللازمة من معدات وسيارات مجهزة كما ستنظم حملات تحسيسية عن طريق المراكز المتنقلة للاستشارة الفلاحية مجهزة بمعدات الصوت والصورة بالإضافة الى ورشات عمل تستهدف مسيري وحدات تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية