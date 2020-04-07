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جهة الرباط – سلا – القنيطرة: تخصيص 200 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية

في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي و التي تروم توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية على الصعيد الوطني بالمناطق المتضررة من قلة الأمطار ، خصصت 200 ألف قنطار من الشعير المدعم لجهة الرباط – سلا- القنيطرة لحماية القطيع ومساعدة مربي الماشية المتضررين من نقص الأمطار، خصوصا ببعض المناطق التي عرفت نقصا في التساقطات المطرية ، مما أثر بشكل خاص على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات الغذائية للماشية من كلأ .

سيتم توفير الشعير المدعم بالسعر المحدد في 2 درهم للكيلوجرام الواحد و ستغطي الدولة فارق السعر مقارنة مع الثمن الجاري به العمل في السوق، كما سيتم التكفل بنقل الشعير من نقط البيع إلى بعض المراكز الرئيسية.

لتنفيذ هذا البرنامج، تم إنشاء سبعة مراكز القرب على مستوى الجهة بكل من الخميسات، الرماني، والماس، سيدي يحيى زعير، سيدي سليمان، سيدي قاسم و سيدي علال التازي. ومن أجل إنجاح هذه العملية، ستنخرط في هذا المسلسل، مختلف المصالح الجهوية التابعة للقطاع الفلاحي، والمؤسسات المتفرعة عنها على المستوى الاقليمي، ولاسيما المديرية الجهوية للفلاحة، والغرفة الفلاحية الجهوية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ، والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني ، وكذا المديريات الإقليمية للفلاحة بكل من الخميسات و الرباط و سيدي قاسم.

وفي هذا الإطار، تم إحداث لجان إقليمية ومحلية تضم السلطات المحلية، وممثلي الغرفة الفلاحية الجهوية و ممثلي المصالح الاقليمية للفلاحة، التي ستسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع الشعير وذلك من خلال حصر لوائح المستفيدين مع الكمية المخصصة لكل كساب حسب معايير مضبوطة، ووفق مسطرة للتوزيع مدعومة ببرنامج معلوماتي لتتبع مسار التنفيذ انطلاقا من لوائح المستفيدين ، مرورا بوصل التسليم إلى عملية الاستلام، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدورية المشتركة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية.

انطلقت عملية التزويد بالشعير المدعم على مستوى الأقاليم الأكثر تضرراً من قلة التساقطات المطرية بكل من الخميسات، الرماني، والماس و سيدي يحيى زعير، ابتداء من يوم الجمعة 3 ابريل 2020، في حين أن تزويد مراكز القرب بكل من سيدي سليمان، سيدي قاسم و سيدي علال التازي ، مرتقب ابتداء من 08 ابريل الجاري.

بغض النظر عن المناطق التي عرفت قلة التساقطات، فإن الزراعات الأخرى كالخضروات و الفواكه والأشجار المثمرة، توجد في حالة جيدة بفضل الأمطار الأخيرة التي كان لها وقع إيجابي للغاية خاصة بالمناطق الساحلية المعروفة بهذه الزراعات على مستوى منطقة الغرب.

بالإضافة إلى ذلك، فالأنشطة الفلاحية بالجهة تزاول بطريقة عادية ، لا سيما زراعة الخضروات والفواكه في المناطق السقوية، حيث أن العرض بالسوق يفوق معدل الطلب بكثير. علاوة على ذلك، فالزراعات الربيعية عرفت نسبة انجاز تفوق 50 % بالمناطق المخصصة لهذه الزراعات .

وفي ظل حالة الطوارئ الصحية جراء داء كورونا كوفيد 19 التي تعرفها بلادنا، شكلت المديرية الجهوية للفلاحة الرباط سلا القنيطرة لجنة رصد لحالة القطاع الفلاحي بالجهة، تتابع عن كثب و بشكل يومي ، تطور الموسم الفلاحي من خلال مؤشرات يومية على مستوى الجهة، لأي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية بهدف الحد من الآثار السلبية على المزارعين و مربي الماشية بالجهة.