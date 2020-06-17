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جهة الرباط – سلا – القنيطرة: إنجاز مساحة 41 ألف هكتار من الخضراوات الموسمية لإمداد السوق بعرض متنوع

تتوفر جهة الرباط – سلا – القنيطرة على مساحة تقدر ب 41000 هكتار مخصصة للخضروات الموسمية قادرة على ضمان إمداد متنوع للسوق المحلي طوال الموسم وذالك وفقًا لبيانات المديرية الجهوية للفلاحة. فيما يخص الإنتاج، فيبلغ عرض الجهة 1.4 مليون طن مسجلة بالتالي مؤشرات جيدة للموسم الفلاحي 2019/2020

في هذا الصدد ، أبلغت المديرية الجهوية للفلاحة أن نسبة إنجاز برنامج الخضراوات الربيعية وصلت 151٪ مدعما ببرنامج صيفي مكثف، مؤكدة أن المساحة التي تم تحقيقها حتى الآن تبلغ 36730 هكتارًا موزعة كما يلي: 14430 هكتار من الخضراوات الخريفية و 22300 هكتار من الخضراوات الربيعية (أي بنسبة 151 ٪ من البرنامج المسطر)، بالإضافة إلى برنامج 11850 هكتار من الخضراوات الصيفية المزمع إنجازه لتعزيز العرض من الفواكه و الخضر وتغطية الطلب في الفترتين الصيفية والخريفية المقبلتين

و عليه فإن الإنتاج المحصل عليه بناء على المساحة الإجمالية ل 41000 هكتار يبلغ 1.4 مليون طن من الخضر و الفواكه، موفرا بذالك عرضا ممتدا على مدار الموسم بأكمله، الشيء الذي يسمح بتوفير منتجات متنوعة للأسر و وبالتالي ، إمكانية ضمان إمداد متواصل للسوق بدون أي انقطاع ، و ذالك راجع أيضا إلى تنوع المناطق الإيكوفلاحية والمؤهلات الفلاحية المهمة للجهة

وصل الإنتاج للخضراوات الخريفية إلى حوالي 457000 طن ، سمح بتزويد السوق خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر و ماي و تغطية الطلب على المنتجات الاستهلاكية ، وخاصة البطاطس والبصل ، الجزر واللفت والخرشوف والملفوف خلال فترة ظهور وباء كوفيد-19

فيما يخص الزراعات الربيعية التي تم زرعها بين شهري مارس وماي ، فهي تمكن بتغطية الطلب في فترات الربيع والصيف ، و تحتل أيضا نسبة مهيمنة من العرض الجهوي بإنتاج تم تقييمه في 841000 طن مكون بشكل أساسي من البطاطس الموسمية والطماطم و البصل الأخضر (46٪) والبطيخ الأحمر و الأصفر (34٪) والفلفل والباذنجان والقرع والفاصوليا الخضراء والجزر

أما بالنسبة لجني إنتاج الخضراوات الخريفية، فقد اكتمل تقريبًا ويتم استبداله بالخضراوات الربيعية، التي تزود السوق حاليًا بوتيرة جيدة و مستمرة ، مع الحفاظ على الأسعار عند مستويات مستقرة ومعقولة. و يعزز هذا التطور ثقة الأسر خصوصا خلال فترة حالة الطوارئ الذي تستلزم الحذر من تفشي وباء فيروس كوفيد-19

يغطي البرنامج الصيفي 11850 هكتار ويتم إنجازه ليغطي جزئيًا موسمي الصيف والخريف المقبلين

للتذكير فإن منطقة الغرب تعد رائدة في إنتاج الخضروات الموسمية بمساهمتها في الإنتاج الوطني نظرا لمؤهلات الجهة من تربة خصبة و موارد مائية و تنوع الزراعات المتواجدة في جميع مناطق الجهة

وأشارت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى أن تأمين إنتاج وافر قادر على تلبية الطلب المحلي المتزايد أصبح رهانا رئيسيا خاصة في الوضع الحالي المرتبط بالحالة الوبائية

كما أكدت استمرارها في التعاون مع جميع المتدخلين في القطاع، للسهر على الصيرورة الجيدة للموسم الفلاحي من خلال ضمان توفير جميع الوسائل و الموارد البشرية والمادية لتنفيذ البرامج المسطرة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مثل توفير مياه السقي، والتوعية وتعزيز التواصل مع المهنيين، ودعم و متابعة المنتجين في كل المراحل، وذلك من أجل ضمان استمرارية العرض في السوق، والوقاية الصحية على مستوى الضيعات ووحدات الإنتاج من خلال تعزيز تتبع تطبيق قواعد السلامة الصحية ضد فيروس كوفيد-19

“بناءا على ذلك ، فإن الوضعية التي تفرضها الحالة الوبائية الحالية جعلتنا ندرك دور قطاع الخضراوات على المستوى الجهوي والوطني في الأمن الغذائي والحكامة الراشدة ، وكذلك الدور الحاسم الذي يلعبه الفلاحون من نساء ورجال الذين يعملون بجد و تضامن اجتماعي في الحقول ليوفروا منتجات تضمن سلامتنا الغذائية “، تختم المديرية الجهوية للفلاحة