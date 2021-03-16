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جهة الدار البيضاء ـ سطات : بلغ مجموع المساحات المزروعة مليون هكتار

أشادت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء – سطات بالمساحات المزروعة وبتكثيف البذور المختارة خلال هذا الموسم الفلاحي

لقد بلغت المساحات المزروعة في جهة الدار البيضاء-سطات هذا العام مليون هكتار ، موزعة كما يلي: 841.775 هكتار من الحبوب (قمح طري ، قمح صلب وشعير)،94.037 هكتار من الزراعات العلفية، 34.020 هكتاراً من البقوليات ، 10722 هكتاراً من الشمندر السكري ، و15851 هكتارًا من الخضر الخريفية و 1142 هكتارًا من محاصيل الزيتية

كانت الحصة الكبرى من المساحات المخصصة للحبوب من نصيب القمح اللين في المناطق البورية أو السقوية، بما يقارب 353.735 هكتارًا ، يليه الشعير (257630 هكتارًا) والقمح الصلب (230410 هكتار) ، حسب منصة لوسات تيفي

أما بالنسبة لعوامل الإنتاج ، فقد تم تسويق ما يقارب 386 ألف قنطار من البذور المختارة، منها 232 ألف قنطار في مركز سيدي العايدي و 154 ألف قنطار في مركز زمامرة، من خلال 90 نقطة بيع في بداية الموسم الفلاحي الحالي ،و هو ما يمثل زيادة قدرها 29٪ مقارنة بالموسم السابق

و يمثل القمح اللين 74٪ من البذور المختارة المتاحة للمزارعين ، مقابل 22٪ للقمح الصلب و 4٪ للشعير ، بحسب بيانات المديرية الجهوية. في بداية هذا الموسم الفلاحي ، تم تسويق ما يقرب من 100000 قنطار من الأسمدة من خلال 90 نقطة بيع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية تكثيف البذور المختارة قد شملت 14226 هكتارًا ،متجاوزة بذلك 12 ألف هكتار المبرمجة