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جائحة فيروس كورونا تكبد قطاع إنتاج بيض الاستهلاك خسائر تقدر ب 3,5 مليون درهم في اليوم

في الوقت الذي لا زال فيه قطاع تربية الدجاج البياض وإنتاج بيض الاستهلاك يعاني من الأزمة الخانقة، غير المسبوقة والمتمثلة في وفرة الإنتاج والتدني الكبير في أسعار البيض والتي لا تغطي تكلفة الإنتاج وذلك منذ أوائل 2019، ازداد هذا الوضع تأزما مع تداعيات فيروس كورونا وفرض حالة الطوارئ الصحية بإلغاء عدة أنشطة وإغلاق المطاعم والفنادق والأسواق القروية الشيء الذي أدى إلى تدني كبير للطلب على البيض

في ظل هذه الظروف الصعبة ٬ ظل نشاط إنتاج البيض مستمرا بفضل التعبئة القوية وتكاثف جهود جميع الفاعلين في القطاع، وبشكل خاص المنتجين الذين واصلوا عملهم لتزويد السوق بكيفية عادية ومنتظمة

وبهذا فإن القطاع تعرض لصدمة مزدوجة تزامنت فيها وفرة الإنتاج وانخفاض الطلب وبالتالي انخفاض أسعار البيض٬ الشيء الذي كبد خسائر فادحة لمنتجي بيض الاستهلاك تقدرب 3,5 مليون درهم في اليوم أي ما يعادل 350 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 يونيو 2020 ٬مما يهدد القطاع بأكمله بالانهيار وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على جميع مكونات القطاع وكذا على الاقتصاد الوطني