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ثلاثة ملايين مزارع مغربي ليس لديهم تغطية صحية

أكثر من 3 ملايين مزارع مغربي ليس لديهم تغطية صحية، رغم أن هذا كان أحد أهداف خطة المغرب الأخضر (PMV 2008-2020)

وفي حديثه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ، قال وزير الزراعة عزيز أخنوش إنه

: PMV منذ بداية

طلب دمج المزارعين في نظام التغطية صحية ، لاكن هذا الهدف لم يتحقق

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وقال إن سبب هذا الفشل هو الطبيعة الموسمية للعمل الزراعي. ولهذه الغاية ، دعا أخنوش إلى إنشاء نظام تأشير خاص بالمزارع ، سيجعل هذا من الممكن تحديد سقف من 130 إلى 140 يوم عمل. كما أن منح بطاقة المزارع سيسمح لهذه الفئة بالاستفادة من التغطية صحية

وفيما يتعلق بنقص الأمطار ، اتصل الوزير بممدا ( شركة التأمين الزراعي المغربية المتبادلة) لبدء الخبرة والتقييم. وبالتالي سوف تستهدف هذه الأخيرة التعويض بطريقة أكثر بساطة للمزارعين المشمولين بالتأمين ضد المخاطر المناخية. في الواقع ، هناك عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في الآونة الأخيرة